Una escena eliminada de The Good Doctor muestra el lado más “picante” de Shaun

The Good Doctor ha llevado al doctor Shaun Murphy de Freddie Highmore en un viaje de altos y bajos a lo largo de los años, y su evolución ha mantenido a los fanáticos enganchados durante cuatro temporadas y contando. Y si bien el cirujano ha sorprendido a varios de sus compañeros con su desinhibida forma de hablar, una escena eliminada de la cuarta temporada reveló su lado más picante.

Y si bien el corto clip de un minuto no llegó al corte final, la escena en cuestión deja ver que en lo que se refiere a temas más íntimos, Shaun es tan humano como cualquier otra persona, independientemente de su autismo.

La picante escena eliminada de The Good Doctor

Mudarse con Lea en la temporada 4 fue un gran paso para Shaun y vino con muchas complicaciones, pero como lo demuestra la escena eliminada, también había mucho humor y corazón de parte del doctor, demostrando que a pesar de su condición igual goza de una vida sexual, algo que le hizo saber al doctor Glassman (Richard Schiff) durante el desayuno.

La conversación comienza de manera inocente con Shaun planteándole a Glassman sobre la posibilidad de comprar un nuevo colchón, algo que él no quiere pero Lea sí. Y a pesar que el doctor no quiere dormir sobre algo “que llegó en una caja y huele extraño”, ella le dice que le gustará “una vez que lo prueben. Eso significa sexo”, comenta el joven cirujano.

El doctor Glassman se nota brevemente incómodo por la información revelada por Shaun, pero seguidamente le dice que si no se siente cómodo con la compra de un nuevo colchón debe hacérselo saber a Lea. Seguidamente, el joven doctor responde de manera picante pero inocente diciendo: “Está bien, me gusta más el sexo que lo que me disgusta el colchón”.

Glassman vuelve a sentirse incómodo por el comentario desinhibido de Shaun y le da la vuelta a la conversación, diciendo que es un gran avance para él porque hizo un análisis costo-beneficio y decidió que es mejor no decir nada porque no haría ninguna diferencia. Finalmente Murphy acepta el cumplido con cara de satisfacción y le dice a Glassman: “Lo hice, ¿cierto?”.

La incomodidad de Glassman hace que la escena valga la pena

Esta escena eliminada viene como parte de las características adicionales del set de DVDs de la temporada 4 de The Good Doctor, y es un clip que vale la pena reproducir al menos un par de veces solo para ver las reacciones incómodas de Glassman cuando Shaun le revela detalles íntimos y repetitivos sobre su vida sexual con Lea.

Por supuesto, el experimentado médico está más que acostumbrado a estas conversaciones con Shaun, y su elogio por simplemente estar de acuerdo con lo que Lea quiere es francamente entrañable.

Y si bien algunas cosas han cambiado a lo largo de los años en The Good Doctor, su extraña pero adorable dinámica al estilo padre e hijo sigue siendo uno de los pilares de lo que mantiene la acción en St. Bonaventure en tierra.

Otro clip destacado de la cuarta temporada

La temporada 4 ciertamente no estuvo exenta de tragedia, desde el personal perdiendo a uno de los suyos hasta el desgarrador aborto espontáneo de Lea. The Good Doctor incluso dejó atrás a un personaje regular de la serie en una despedida emotiva.

La partida de Antonia Thomas se produjo con una maravillosa historia final para la doctora Claire Browne, una que podría ser retomada en el futuro ya que el personaje podría volver como invitado especial en otras temporadas.

Y a propósito de esto, además de otras escenas eliminadas y una sección de tomas falsas, el set de DVDs de la cuarta temporada también tiene un pequeño segmento titulado “Adiós a Antonia Thomas” en el cual se puede ver a todo el elenco y equipo de producción de la serie dándole una emotiva despedida.

Te recomendamos en video: