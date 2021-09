Aracely Arámbula regresa a los escenarios junto a Mauricio Ochmann y Anastasia en la puesta en escena ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? una gira que empezará por la Unión Americana a finales de septiembre para luego regresar a México en noviembre con esta divertida comedia donde el mensaje general es el empoderamiento de la mujer.

La Chule, quien es un gran ejemplo de poder y Mauricio un hombre machista en la historia, nos cuenta por qué tenemos que ver esta obra después de 18 meses de pandemia. “Es una obra muy divertida, creo que desde la comedia todo es una burla como al machismo y el empoderamiento femenino que es tan importante que la mujer se ame, respete, tenga dignidad, no esté de sumisa y de tapete”, dijo a JDS Mauricio Ochama

Por su parte, Aracely quien considera que en la vida a todo mundo le ha pasado una situación así, dedicó este proyecto a todas las mujeres que viven circunstancias de esta índole y tienen que sacar la casta por los hijos como ella desde que se separó de Luis Miguel, aunque eso no la limita a tener otra pareja.

“Hay muchas mujeres así en este país y es bonito que eres fuerte, pilar de familia, que lindo en este país hay muchísimas y va dedicado todo mi trabajo para todas esas mujeres maravillosas que se hacen cargo de sus hijos, de su trabajo, la familia”, indicó la actriz quien es madre de Daniel y Miguel producto de su relación con El Sol de México.

CIUDAD DE MEXICO, 02 DE OCTUBRE DEL 2015. ARACELY ARAMBULA Y EL DR. LEONARDO ARAMBULA EN LA APERTURA DEL CBI MEDICAL SPA./JDS

Ahora que se va de gira por varias ciudades de Estados Unidos empezando por Atlanta, Las Vegas, El Paso hasta bajar a la República Mexicana, cuenta con el gran gran apoyo “por parte de mi hermano, pero me encanta estar al cuidado de mi mamá, qué necesita mi papá, soy muy protectora en todo, tomé ese papel de siempre, de toda la vida”, ante la ausencia del papá de sus hijos.

Sin embargo, eso no la detiene, por ello también les manda un mensaje a todas las mujeres que han sido víctimas de sus ex parejas que les quitan a los hijos como el caso de Ninel Conde, que no ha podido ver a su hijo Emmanuel luego del pleito legal que tiene con su ex pareja Giovanni Medina.

“Yo creo eso es algo muy duro, fuerte y difícil, queremos que nadie esté sufriendo y pase esa situación, le deseo a todas las mujeres que estén bien, sean fuertes, que alcen su voz para exigir sus derechos y sobre todo como decíamos en esta obra el respeto de todos los seres humanos hay que respetarnos para estar todos bien”, apuntó la guapa actriz de 46 años.

Por ahora sus hijos serán cuidados por sus abuelos mientras ella trabaja en esta obra que retoma luego de que la pandemia frenó la actividad teatral, por lo que aseguró que sí le costará el desapego de ellos luego de estar durante todo este tiempo siendo papá y mamá a la vez.

“Ahora si me va a costar mucho trabajo, estaba hablando con mi hijo y me decía: ‘ya te vas a ir a trabajar’… sí me voy de gira, pero se van a quedar muy bien con sus abuelos, cuidados y vamos a estar en contacto como lo hacemos todos los papás, llevamos mucho tiempo juntos con la pandemia hasta mis cuatro perrhijos lloran porque están pegados a mí”, señaló la protagonista de La Doña.

Por lo pronto la actriz sigue con la postura de no vacunarse contra la Covid-19 al igual que el actor a pesar de que estarán visitando varias ciudades, pero eso sí será con sana distancia para evitar contagiarse por accidente, además de hacerse pruebas contantes a donde vayan.

“Ahora que vamos a la gira nos vamos a cuidar más, vamos a seguir con el distanciamiento social en el sentido de cubrebocas, contacto con el público pero desde el escenario”, dijo ella, mientras que él “por el momento todavía no estoy vacunado pero creo es muy importante que la gente se esté cuidando y usando la sana distancia”, apuntó el ex marido de Aislinn Derbez.

