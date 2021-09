El glamoroso recuento de Thalía sobre su paso por la Met Gala

La alfombra roja de la Met Gala es un espectáculo y Thalía es parte de ella desde hace varios años. Así como todos los asistentes, la mexicana busca lucir sus vestidos más elaborados para robarse la mirada de todos los medios autorizados a presenciar el magno desfile. Es por esto que la cantante hizo un recuento de sus mejores looks hasta llegar a su increíble outfit de 2019.

“¡La MET Gala está de vuelta! Con todas las precauciones necesarias está de regreso esta maravillosa celebración en la ciudad de Nueva York. Vamos juntos a dar un recorrido por los diferentes looks que he llevado en esta celebración que me encanta. ❤️ ¿Cuál es tu favorito? ⭐️”, escribió Thalía junto al carrusel de fotografías.

Desde un verde, pasando por tonos metalizados, hasta los más brillantes vestidos negros se dejan ver su publicación. En 2019 Thalía deslumbró con un diseño de Tommy Hilfiger, con formas asimétricas que relataban su silueta entre las estrellas bordadas, colores platinados y azules intensos.

¿Thalía rompió una regla de la Met Gala?

Como muchos saben, el acceso dentro de la Met Gala muy limitado. Anna Wintour, editora en jefe de Vogue, directora artística de Conde Nast y emperatriz de la Met Gala, tiene reglas estrictas que limitan el uso del teléfono dentro del evento. Y aunque parezca loco, Thalía ignoró por completo esta regla y compartió varias partes del evento a través de sus historias de Instagram en 2019.

Thalía, quien canalizó a la Diosa Bob Mackie de la Luna Barbie, documentó todo su día, incluida la conducción por el Met antes de que comenzara el evento para que su equipo de peluquería y maquillaje trabajaran en su look. Y mantuvo las cámaras rodando cuando llegó al lugar, desde tomarse selfies con celebridades como Zoe Saldaña, Maluma y Salma Hayek, hasta posar con Zendaya y Kim Kardashian. Tampoco se detuvo en las selfies.