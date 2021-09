El príncipe Harry y Meghan Markle, entre las 100 personas más influyentes según ‘Time’

Vaya que el príncipe Harry y su esposa, la ex actriz Meghan Markle han vivido un año bastante ajetreado. A principios del mes de marzo ofrecieron una sorprendente entrevista a Oprah Winfrey, su amiga y una de las 100 personas más influyentes.

Tres meses después, en junio, su segunda hija, a la que pusieron por nombre Lilibeth Diana, llegó al mundo. También, a principios del verano la duquesa de Sussex publicó su primer libro, The Bench, que se convirtió en uno de los bestsellers de The New York Times.

Unas semanas después llegó su primera nominación a los Emmy por la citada conversación con Winfrey. Ahora, tras estar en la mira del ojo público, son los grandes protagonistas de la lista de las 100 personas más influyentes del mundo de la revista Time.

Las 100 personas más Influyentes

Luego de más de un año y medio de alejarse de la figura real de Gran Bretaña, la pareja se ha convertido en una de las más mediáticas del mundo.

Sólo de esa manera se entiende su inclusión en la lista que el pasado encabezaron personalidades como Ana de Armas, Dua Lipa o Anya Taylor-Joy, y que en este 2021 está conformado por nombres como los de la actriz Kate Winslet, la cantante Billie Eilish, la medallista olímpica Simone Biles o la escritora Cathy Park Hong.

La noticia fue acompañada por una de las cinco portadas de este número de Time. La pareja posó ante el fotógrafo Pari Dukovic.

En la imagen Meghan Markle aparece vestida con un mono blanco y el príncipe Harry totalmente de negro, diseño de imagen de Nina Clare.

La imagen fue tomada en el jardín de la casa de Montecito en la que habitan, lugar que dieron a conocer en la instantánea con la que anunciaron el segundo embarazo de la duquesa a comienzos de este año.

La semblanza

El chef Jose Andrés, Premio Princesa de Asturias de la Concordia por su labor al frente de su ONG World Central Kitchen, fue quien escribió la semblanza de la pareja: “En un mundo en el que todos tienen una opinión sobre gente a la que no conocen, el duque y la duquesa tienen compasión por aquellos que no conocen. No sólo opinan. Luchan”, anunció el cocinero.

El propio chef apareció en la misma lista en 2012 y 2018 por sus acciones benéficas y ahora es él quién incluye a los duques de Sussex por cómo aprovechan su influencia para “correr hacia los problemas y desarrollar un trabajo humanitario”.

El lanzamiento de la publicación coincidió con el día en el que el príncipe Harry cumple 37 años, este 15 de septiembre.

