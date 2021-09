Yalitza Aparicio vive “Noche de fuego” y arma zafarrancho en alfombra roja

Yalitza Aparicio reapareció anoche en la alfombra roja de la película Noche de fuego en el Complejo Cultural Los Pinos donde fungió como presentadora de la función especial de la película de Tatiana Huezo y como invitado especial también estuvo el actor norteamericano Danny Glover (Arma Mortal) además del elenco y actores invitados que desfilaron con sus mejores outfits para la gala.

Luciendo un conjunto en color rojo, Yalitza acaparó los reflectores como ya es una costumbre para ella donde habló de esta película que recibió halagos en el Festival de Cannes por la historia que retrata la vida de un grupo de mujeres de una comunidad en México que son amanezadas y violentadas por el narcotráfico.

“Es importante apoyar el cine mexicano y dar visibilidad a temas de nuestra sociedad de los que debemos de hablar, tenemos el compromiso de ser inclusivos y de mostrar la diversidad”, dijo Yalitza Aparicio a JDS a su llegada a la alfombra del lugar.

Yalitza Aparicio contra la violencia de género

Luego habló de lo que la motiva para luchar contra la violencia de género con el apoyo de la abogada Ana Katiria Suárez, quien la ha seguido en esta faceta de lucha para erradicar la violencia en las comunidades de su estado como el resto del país.

“Lo que me motiva es poder compartir todas esas situaciones que están pasando en este país, conocer a personas que me están inspirando como Ana Katiria, leí su libro donde me di cuenta que las mujeres en este país y que nuestro Gobierno desconoce cuáles son nuestros derechos y no los hace valer”, abundó la activista social Yalitza Aparicio.

Nuevos proyectos

Y ahora que está de regreso en actividades del Séptimo Arte si ya tiene planes de regresar después de darse a conocer por la cinta Roma señaló que será hasta el otro año.

“Vienen muchos proyectos en camino estamos trabajando en eso, también me está encantado formar parte de eso proceso como ustedes sabes y conocen del cine los proyectos no salen de la noche a la mañana lleva su tiempo y entonces esperemos el siguiente año ya podamos, muchas gracias” dijo y que comienza el zafarrancho por los organizadores del evento que se la llevaron para no hablar más temas de su interés.

“Me encanta que estén aquí, interesante esta película que nos vienen a contar su historia…miren que bonito el logo”, dijo entre empujones y gritos. “Voy hablar hasta que se alejen porque los tengo encima”, señaló la oaxaqueña hasta que llegó a la presentación.

Quienes también disfrutaron de la película que se estrena en México este 16 de septiembre fueron el resto del elenco junto a Tatiana Huezo, Angélica Aragón, Claudia Ramírez, Nailea Norvind, Mónica Dione, Gerardo Tasarena, Nayan Norvind, Giovanna Zacarías, Roberto Sosa, Regina Orozco, Arcelia Ramírez, Fátima Molina y Tenoch Huerta, entre otros.

