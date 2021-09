Kendall Jenner revela que está un poco celosa de su sobrina Stormi ¿por qué?

La modelo Kendall Jenner se está abriendo sobre su sobrina Stormi. La estrella apareció en The Tonight Show este 15 de septiembre, y se le preguntó sobre cómo es como tía. “¿Eres una buena niñera?”, preguntó el presentador Jimmy Fallon. “Um, estoy bien. Siempre quiero ser como la tía genial y que estar con todos ellos me gusten”, respondió. “Hay dos en camino… Tengo muchos de ellos, pero es divertido. Es muy divertido”.

Jimmy luego le preguntó cómo está su novio Devin Booker con los niños, y ella habló sobre cómo es su relación con Stormi más específicamente. “Él los ama. Él y Stormi tienen una relación increíble. Ella está más enamorada de él y a veces estoy como celosa. Estoy como, ‘detente'”, dijo. “Estoy como, ‘¿No pueden ustedes?'”. Kendall también habló sobre cómo descubrió que Kylie estaba esperando su segundo bebé.

“Ella me llamó y contesté el teléfono y ella solo tenía su pequeña ecografía, como una foto de su ecografía y yo estaba como oh Dios mío”, dijo. “No estaba realmente conmocionada porque sentía que podría suceder pronto, pero estaba emocionada. Estaba muy emocionada, y es solo una bendición”.

Kendall Jenner dio un paseo en su Ferrari Negro

Hace unos días la estrella de Keeping Up with the Kardashians fue vista al volante de su Ferrari negro. La hermana de Kim Kardashian lucía una camiseta y leggins negros, completando el outfit de ejercicio con calcetines, zapatillas blancas y negras, una máscara facial negra y una gorra de béisbol a juego.

Por otra parte, Kendall mostró hace unas semanas cómo disfruta bailar mientras vestía un bikini rojo, jeans azules y botas de vaquero. La modelo sacudía las caderas y taconeaba en un pasillo, además de usar una gorra de béisbol negra, lentes de sol sobre su blusa mientras sonreía y sonriente a la cámara.