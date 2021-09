Rolling Stone actualiza su lista de las 500 mejores canciones e incluye reguetón

La lista de las 500 mejores canciones de la historia fue actualizada con ella y los cambios inesperados llegó la inclusión de temas latinos.

Rolling Stone actualizó su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, ubicando en el primer puesto a ‘Respect’ de Aretha Franklin, en sustitución de la canción ‘Like a Rolling Stone’ de Bob Dylan que encabezaba el ranking.

Pero en esta ocasión, por primera vez en 17 años se agregó el género de reguetón. La canción de Daddy Yankee “Gasolina” fue incluida en el puesto 50. Y se convirtió en ser el primer reguetón en ocupar un lugar en la lista de Rolling Stone.

Este éxito del puertorriqueño superó a grandes bandas como Gun’s N’Roses y Red Hot Chili Peppers. La canción realizada entre Bad Bunny, J Balvin y Cardi B ‘I Like It’ se ubicó en el puesto 384. Otra de las canciones de Bad Bunny que se incluyó fue “Safaera”, ubicada en el lugar 329.

Lil Nas X y su tema ‘Old Town Road’ ocupa el puesto 490, Megan Thee Stallion feat. Beyoncé y su ‘Savage (Remix)’ en la posición 438. La ‘Dynamite’ de BTS ocupa el lugar 346.

Billie Eilish y su ‘Bad Guy’ en el puesto 178. Adele con su ‘Rolling in the Deep’ quedó en el puesto 82, y Lorde con ‘Royals’ en el puesto 30.

Aquí el top 20 de las 500 mejores canciones de Rolling Stone

1) Aretha Franklin – Respect

2) Public Enemy, ‘Fight the Power’

3) Sam Cooke, ‘A Change Is Gonna Come’

4) Bob Dylan, ‘Like a Rolling Stone’

5) Nirvana, ‘Smells Like Teen Spirit’

6) Marvin Gaye, ‘What’s Going On’

7) The Beatles, ‘Strawberry Fields Forever’

8) Missy Elliott, ‘Get Ur Freak On’

9) Fleetwood Mac, ‘Dreams’

10) Outkast, ‘Hey Ya!’

11) The Beach Boys, ‘God Only Knows’

12) Stevie Wonder, ‘Superstition’

13) The Rolling Stones, ‘Gimme Shelter’

14) The Kinks, ‘Waterloo Sunset’

15) The Beatles, ‘I Want to Hold Your Hand’

16) Beyoncé, ‘Crazy In Love’

17) Queen, ‘Bohemian Rhapsody’

18) Prince and the Revolution, ‘Purple Rain’

19) John Lennon, ‘Imagine’

20) Robyn, ‘Dancing on My Own’