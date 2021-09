Shawn Mendes versiona una canción de Billie Eilish en vivo para Nueva York

BBC Radio 1 se encuentra en medio de su Mes del Salón en Vivo, y están enfocados en su famosa serie Live Lounge. Ahora Shawn Mendes llegó a este escenario, e interpretó una versión de “Happier Than Ever” de Billie Eilish. Tomó la pista dinámica primero con una guitarra acústica antes de cambiar a una eléctrica de seis cuerdas a mitad de la canción, para darle al clímax épico que la pista exige.

Al compartir la portada en las redes sociales, Mendes escribió: “Gracias @BBCR1 salón en vivo por invitarme a mí y a @BillieEilish por esta increíble canción”. Por otra parte, Shawn también interpretó recientemente “Summer of Love” en los MTV VMAs 2021 el pasado fin de semana. Además, a principios de esta semana, Shawn mostró su cuerpo sin camisa mientras asistía a la Gala Met 2021 con su novia Camila Cabello. “Met gala con mi reina”, subtituló las fotos del evento.

Y es que aunque sonrían frente a las pantallas, detrás de cámaras también tienen sus altibajos. Shawn admitió que en una discusión levantó la voz hacia ella, y describió lo mal que se sentía al estar “tan aterrorizado de ser malvado… Alcé mi voz contra ella y ella dijo: ‘No me gusta cuando levantas la voz. ¿Por qué alzaste la voz?’”. Sin embargo, la estabilidad de este romance hace suspirar a todos a diario.

Billie Eilish dejó “en visto” a Shawn Mendes

De acuerdo a JustJared Jr, a muchos les tomó por sorpresa que Mendes todavía tenga algo de amor por Eilish, teniendo en cuenta que es una víctima de su “reacción fantasma”. En un episodio de 2019 de Hot Ones, Eilish reveló: “Shawn Mendes me envió un mensaje de texto pero no respondí”. ¡Sí! Billie fue capaz de “ignorar” a Shawn.

Unos meses después de dar a conocer esa “bomba”, Mendes notó que Eilish todavía no había respondido a su texto. Si Eilish todavía no le responde, podría intentar que su novia Camila Cabello se comunique con Finneas, ya que Finneas produjo un par de canciones del álbum Romance de Cabello de 2019.