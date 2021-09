This Is Us: 5 razones por la que el divorcio de Kate y Toby es una buena idea

De cara a la temporada final de This Is Us, hay muchas historias que la serie tiene que resolver. Pero una de las preguntas más importantes es una que se introdujo en el final de la temporada 5: ¿Por qué Kate y Toby terminan divorciándose?

Una secuencia de flash-forward reveló que Kate se volvería a casar en el futuro, y Toby no se encontraba en ninguna parte. Y si bien el par ha sido una de las parejas más duraderas de la serie, hay varias razones por las que ambos estarían mejor separados, con la esperanza de que más adelante puedan encontrar a alguien mejor.

¿Por qué el divorcio de Kate y Toby en This Is Us es una buena idea?

Los fans tenían dudas sobre su relación

Los fanáticos de This Is Us se han emocionado por todos los personajes principales y las relaciones de la serie. Pero mientras que parejas como Jack y Rebecca y Randall y Beth siempre han complacido a la multitud, la unión de Kate y Toby fue inicialmente rechazada por los fanáticos antes de que finalmente fuera aceptada.

Muchos sintieron que Toby era demasiado agresivo y autoritario desde el principio, y que su exceso de confianza no era una buena opción para alguien como Kate quien atravesaba por diversas inseguridades debido a su imagen y su salud.

Sus metas los han llevado en diferentes direcciones

Kate y Toby han estado luchando por encontrar su propósito. Después de que él fue despedido, comenzó a sentir que no era suficiente para su familia. Surgió una nueva oportunidad de trabajo que no pudo rechazar, a pesar de que significaba pasar tres días a la semana fuera de San Francisco.

Kate se mudó de un trabajo a otro sin encontrar su vocación, ya sea como asistente de su hermano Kevin o en múltiples carreras musicales fallidas. Pero cuando la temporada 5 llegó a su fin, ella encontró un trabajo que la hizo sentir que estaba haciendo una diferencia, como maestra de música en la escuela local para niños ciegos, incluido su hijo, Jack.

Han peleado más que otras parejas

Todas las parejas de This Is Us han tenido sus problemas. Jack y Rebecca pelearon porque ella se sentía insatisfecha como ama de casa y madre, mientras que Randall y Beth casi se separan después de que él decidió seguir una carrera política. Pero Kate y Toby han discutido con mucha más frecuencia, y sus peleas nunca se han resuelto fácilmente.

De hecho, según reseña el portal Screenrant, en muchos casos parecía que los argumentos simplemente quedaban “bajo la alfombra” en lugar de ser abordados. Los episodios recientes de la temporada 5 contenían situaciones tensas con Toby enfrentando una inmensa presión y llegando a un punto de ruptura, solo para que más tarde actuara como si todo estuviera bien en lugar de admitir su infelicidad.

Toby tiene historial de mentiroso

Después de estar en una relación abusiva en su juventud, Kate ya tenía muchas inseguridades a la hora de poder confiar en su pareja. Con el tiempo, sin embargo, Toby ha abusado rutinariamente de la confianza que ella le ha dado, mostrándose como un mentiroso habitual en el proceso. Si bien todos los personajes han guardado grandes secretos, Toby ha llevado la delantera.

Él ha mentido sobre su dieta, su régimen de ejercicio secreto y la comunicación con sus compañeros de trabajo sobre problemas matrimoniales. En asuntos más serios, Toby también ha mentido sobre cómo se siente al criar a un niño que es ciego y aceptar una oferta de trabajo a horas de distancia.

Kate merece algo mejor

Después de todo lo que Kate soportó, merece encontrar la felicidad. Perdió a su padre a una edad temprana, nunca sintió que fuera lo suficientemente buena y siempre se sintió incómoda en su propia piel. Fue abusada en su primera relación romántica y luchó por volver a confiar en alguien después de eso.

Kate pensó que finalmente había encontrado a alguien que le daría el final de cuento de hadas con Toby. Pero una y otra vez, él le ha fallado, y a menudo la ha dejado desvalida en los momentos en que más lo ha necesitado.

