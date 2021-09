¡6 años después! Libro de “Grey’s Anatomy” da una impactante mirada de la salida de Patrick Dempsey

Un nuevo libro está dando a los fanáticos una mirada interna a la salida de Patrick Dempsey en 2015 de “Grey’s Anatomy”. En How to Save a Life: The Inside Story of Grey’s Anatomy, la autora Lynette Rice dio a conocer la historia de lo que sucedió detrás de las cámaras, algo que según The Hollywood Reporter fue “tan dramático” como lo que los fanáticos de la serie vieron en la pantalla chica.

En el capítulo, Rice habla con los coprotagonistas y productores ejecutivos de Dempsey que estuvieron presentes durante la filmación de sus últimos días en “Grey’s Anatomy”, y revela afirmaciones de “problemas de recursos humanos” que contribuyeron a la muerte de su alter-ego, Derek “McDreamy” Shepherd.

“Hubo problemas de recursos humanos. No era sexual de ninguna manera. De alguna manera estaba aterrorizando al set. Algunos miembros del elenco tenían todo tipo de trastorno de estrés postraumático con él”, recuerda el productor ejecutivo James D. Parriott, quien regresó a la serie para supervisar la salida de Dempsey.

“Después de 17 temporadas, los fanáticos todavía no pueden tener suficiente de Grey’s Anatomy”, dijo Rice a THR. “Estoy emocionada de que los fanáticos lean lo que aprendí sobre esos primeros días, junto con lo que fue trabajar para Shonda Rhimes, y por qué el drama era tan propenso a los titulares”, explicó la autora después de resumir más de 80 entrevistas con el elenco y el equipo de la afamada teleserie.

Ellen Pompeo se “frustraba” por las actitudes de Patrick Dempsey

La productora ejecutiva Jeannine Renshaw sostuvo que Dempsey comenzó a quejarse de las largas horas y el caótico horario de trabajo. Esto frustraba a la estrella Ellen Pompeo. “Hubo momentos en los que Ellen estaba frustrada con Patrick y se enojaba porque él no estaba trabajando tanto. Ella era muy grande en hacer que las cosas fueran justas. Simplemente no le gustaba que Patrick se quejara cuando ella tenía el doble de escenas en el episodio que él”, explica Renshaw en el libro.

Dempsey admite en el libro estar desgastado por el horario de trabajo, pero dice que fue difícil dejar ir el papel. “Son diez meses, quince horas al día”, dice en el extracto de la carga de trabajo para filmar la serie. “Nunca sabes tu horario, así que tu hijo te pregunta: ‘¿Qué estás haciendo el lunes?’ Y tú vas, ‘No lo sé’, porque no sé mi horario”.