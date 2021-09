¡Hija Orgullosa! El dulce mensaje de Shakira para su padre por sus 90 años

La colombiana Shakira, últimamente, está dejando al descubierto su lado familiar muy a menudo. Esta vez no se trata de deportes al aire libre, ni de baile o cocina con sus hijos, sino de un amoroso baile con su padre, quien arribó a su cumpleaños número 90 el pasado 6 de septiembre. Shak compartió un clip bailando con el señor William Mebarak Chadid con una dedicatoria especial.

“Este 6 de septiembre he visto a mi padre llegar a sus 90 años. Recordar cuán querido y celebrado es por todos los que le rodean me ha hecho reflexionar sobre mi propia vida, y preguntarme si algún día, como él, podré llegar a una edad avanzada, arropada de tanto y sincero amor”, comenzó escribiendo la barranquillera.

@shakira Este 6 de septiembre he visto a mi padre, llegar a sus 90 años.Recordar cuan querido y celebrado es por todos los que le rodean me ha hecho reflexionar sobre mi propia vida, y preguntarme si algún día, como él, podré llegar a una edad avanzada, arropada de tanto y sincero amor. ♬ original sound – Shakira

“Dicen que la vida es un estornudo, pero quizá uno con el que se puede contagiar de alegría a muchos. Una alegría no perecedera, esa que nos hace asomar una sonrisa cuando se recuerda a alguien entrañable, a personas como mi padre, quien a lo largo de su vida ha repartido incansablemente su luz como una lámpara de inagotable aceite”, se continúa leyendo en el extenso escrito.

Shakira honra a sus padres

Para el día del cumpleaños, Shakira dijo que su padre es su mayor inspiración. “Has impulsado mis pasos, y has iluminado mi camino. Me has mostrado que la vida es abierta y profunda como un mar y así, le has dado sentido a la mía inundándola de tu alegría”, afirmó junto a una fotografía en la que también vemos a su madre Nidia Ripoll Torrado.

Muchos aplaudieron el gesto de Shakira, admirando además la linda familia que son en la sección de comentarios. “Tan bonitas palabras… Muchos años más de vida para tu amado padre 🙌👏felicidades”; “Hermoso! Que hermosa es la relación que tenemos los de nuestra generación. Ojalá como usted dice podamos llegar a esa edad y ser felices y queridos por nuestros hijos y familia”; son parte de los mensajes que dejaron sus millones de fanáticos.