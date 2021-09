Ella es Mayela Orozco, la corista de Juan Gabriel que sorprendió en “El retador”

El programa de talentos “El retador“, recibió a una concursante que hizo emocionar al público y al jurado, integrado por Lucero, Manuel Mijares e Itatí Cantoral.

Mayela Orozco, apareció en el escenario con traje típico. La joven se presentó como una cantante profesional que ha podido trabajar con grandes artistas mexicanos e internacionales, entre estos el Divo de Juárez, Juan Gabriel.

“Pasé 15 años trabajando a su lado y fue la más grande experiencia, el aprendizaje más hermoso. Era el mejor amigo, el mejor patrón, cómplice, el mejor en todo”, expresó emocionada la concursante recordando los inicios de su carrera musical.

@mayelaooficial

La concursante en “El retador” no ocultó sus lágrimas cuando habló de la muerte de Juan Gabriel. “Cuando el trasciende, me dio una depresión muy fuerte. Había perdido a un amigo, mi trabajo de base”, expresó. Luego decisió iniciar su carrera como solista y dejar atrás los tiempos de corista.

“No puedo dar un paso atrás, y si no doy es para agarrar más impulso. Viene Mayela Orozco”, dijo emocionada. Su presentación con el tema “Aires del Mayab” emocionó al jurado, aunque ni Itatí ni Mijares apoyaron su paso a la siguente fase.

“A mí me encanta lo que haces, me gusta muchísimo tu voz, tu manera de interpretar, de lucirte en el escenario. Eres artista, y me encanta verte hoy siendo esta aspirante que eres, te felicito”, dijo la cantante Lucero con emoción.

Itatí Cantoral también elogió la interpretación de Orozco, la cual consideró “perfecta”. Destacó la difícil decisión del jurado con los participantes en el reto ya que se trataban de estilos y canciones muy diferentes. La actriz le expresó su deseo de poder escucharla en otro tipo de género.

Manuel Mijares destacó el manejo del escenario y los variados colores de su voz. El público opinó también en las redes sociales apoyando la interpretación de Mayela Orozco. “Eres y seguirás siendo una fenòmenal intérprete y artista Mayela Orozco!! …estuvieron ciegos los dos jueces menos Lucero… Eres una ganadora”.

La gran campeona de imitación de la reciente edición en “El retador” fue Noelia Calle, quien sorprendió con una interpretación al estilo de la mexicana Yuri. La joven relató su historia personal, también como sobreviente a un coágulo cerebral que puso en riesgo su vida.

Ella aseguró que al salir de la operación de emergencia decidió dedicarse a la música. La desgracia volvió a su vida con la pérdida de la voz hace ocho años, un momento de gran frustación, aseveró. “Dios me regresó la voz y con ella voy a llenar el escenario esta noche”, agregó emocionada.

Noelia se enfrentó a Paulo Rojas, el imitador de Miguel Bosé que mantenía el trono. La joven sorprendió con la interpretación de “Quién eres tu”, al tiempo que replicaba no solo el vestuario si no cada gesto de la famosa cantante mexicana.

Mijares sonrió al recordar su amistad con Yuri y las colaboracione que ambos realizaron como “Acompañame”. “Con la guera tenemos una amistad de muchos años. Estoy muy sorprendido, eres igualita, las poses, la manera de cantar, las figuras que hace ella con su voz, pocas veces he visto que alguien la imite”.

Lucero coincidió diciendo que ella ha visto muchas parodias sobre Yuri. “Ella es la mejor voz de México, la mejor voz hispana. Ella canta impresionante, que tu puedas cantar como ella quiere decir que tienes una voz impresionante que Dios te la concedió un par de veces, te la devolvió, es eso un regalo maravilloso”.

TE PUEDE INTERESAR: