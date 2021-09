Faisy Nights: Vielka Valenzuela reveló haberse mudado a México para alejarse de un hombre

“A México me trajo el desamor, le estaba yendo a un hombre”, reveló la presentadora.

Vielka Valenzuela es conocida por su destacada trayectoria en el mundo del modelaje. En 1994 ganó como Miss República Dominicana, título que la posicionó dentro del medio artístico. En varias ocasiones ha comentado que fue su abuela quien la inició en el modelaje durante su adolescencia, al darse cuenta que era muy tosca.

Aunque nació en Nueva York, Estados Unidos, siempre ha estado muy conectada con sus raíces dominicanas; país donde cursó la carrera de comunicación social. Antes de su llegada a México trabajó como presentadora en diferentes programas en República Dominicana.

Valenzuela debutó como actriz en el papel de “Cincy Julieta Torruco” en la telenovela mexicana “Amigas y Rivales”, donde compartió créditos con destacados artistas, como Michelle Vieth, Arath de la Torre, Gabriel Soto, Martha Julia, Eduardo Santamarina, entre otros.

Su reconocida actuación la llevó a formar parte de “Salome”, la aclamada telenovela protagonizada por Edith Gonzalez y Guy Ecker. Es así como la presentadora se posicionó como una de las artistas con mayor presencia en la pantalla chica mexicana.

Vielka Valenzuela es recordada por su participación en populares telenovelas, como “Vivan los niños”, “Corazones al límite”, “Tormenta en el paraíso” y “Las tontas no van al cielo”. Sin embargo, la actriz decidió seguir creciendo en su carrera como presentadora; algunos de sus proyectos más sobresalientes son “Hoy” y “Mercado Central”.

En la actualidad, Vielka es conductora del programa de entretenimiento “Cuéntamelo ya” transmitido a través de la pantalla de Las Estrellas de lunes a viernes a las 12:00 p. m. y los sábados a las 11:00 a. m. hora México.

El pasado jueves la conductora en compañía de su entrañable amiga Raquel Bigorra, se sumó a las divertidas dinámicas de Faisy y Mariana Echeverría en el late night mexicano “Faisy Nights”, transmitido todos los martes y jueves a las 10:30 p .m. a hora México través de Unicable.

Una de las particularidades del programa es que durante las entrevistas podrás conocer la vida de grandes celebridades del espectáculo y algunas habilidades y vivencias que son menos conocidas por el público.

Faisy y Mariana Echeverría conquistaron la pantalla chica una vez más con divertidos juegos y reveladoras entrevistas en la que Vielka Valenzuela reveló grandes detalles de su vida.

La presentadora reveló como fueron sus inicios en México – Foto: Producción Faisy Nights

Luego de que Faisy le preguntara cómo llegó a México la conductora reveló que había sido por huir de un hombre. “A México me trajo el desamor, le estaba yendo a un hombre”, Vielka comentó que un exnovio la llegó a acosar de tal manera que decidió abandonar República Dominicana para acabar con el problema de raíz.

“Yo lo tronaba y el volvía y dije ‘voy a poner mar y tierra´ y a los tres días se apareció aquí”. La presentadora decidió llegar a México por ser el “Hollywood latino” y además soñaba con trabajar en Televisa “las novelas, el chavo del 8, burbujas”.

Desde niña Vielka se enganchó con la pantalla chica mexicana “Tu llegabas de la escuela, tirabas la mochila e inmediatamente veías programas mexicanos […] como extranjero hacer algo aquí (México) era como ser la próxima Thalía manito”, añadió.

En la actualidad Vielka Valenzuela disfruta de una gran carrera en el medio artístico mexicano

Foto: Producción Faisy Nights

Faisy comentó que los mexicanos con “apapachadores” y además les encantan los acentos extranjeros. Es por eso que hacen sentir bien a todo aquel migrante que decide iniciar una nueva vida en tierras mexicanas.

Vielka reveló que muchas de las personas que frecuentó durante su llegada le ofrecieron ayuda pero su manera de hablar le jugó en contra. “Yo hablaba muy directo […] yo no decía por favor y gracias, entonces me decían ‘es que eres bien grosera’”. Sin embargo, con el pasar del tiempo la presentadora logró entender la manera de expresarse de los mexicanos y confesó que le encanta. “¿Te digo la verdad? Me encanta ser así”, reveló Valenzuela.

