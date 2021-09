Los mejores looks en la historia de los premios Emmy

A pocas horas de la celebración de los premios Emmy 2021, te mostramos los atuendos que se han robado suspiros a lo largo de los años

Las alfombras rojas se han convertido en uno de los momentos más esperados en los diferentes eventos que se realizan en el medio artístico. Los premios Emmy no son la excepción, ya que desde hace 72 años, millones de artistas han desfilado con los mejores y más recordados atuendos en la ceremonia.

El año pasado, por primera vez en la historia de los premios de la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión, no se desplegó la alfombra roja debido a la situación sanitaria provocada por la pandemia de covid-19. Varios de los famosos dejaron ver sus looks desde la comodidad de su casa a través de una transmisión virtual en la cual se anunciaron los ganadores.

El próximo domingo 19 de septiembre se celebrará la edición 73 de los premios Emmy en el Teatro Microsoft de Los Ángeles a las 7:00 p. m. hora México. A través de la pantalla de TNT podrás disfrutar del prestigioso evento y enterarte de lo mejor de la televisión durante julio de 2020 y mayo de 2021.

En medio de la espera de la aclamada premiación, te mostramos los looks que trascendieron en la historia de los premios Emmy.

Algunos de los mejores looks de los premios Emmy

Viola Davis

La actriz estadounidense, Viola Davis, se catapultó en la memoria de la audiencia en 2015 cuando ganó un Emmy en la categoría de Mejor Actriz por su papel en la serie dramática “How to get away with a murder”.

Viola protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche gracias al discurso en el que habló sobre la importancia de la creación de personajes para artistas afroamericanos.

A la actriz no le bastó con llevarse el galardón, también robó la mirada de los presentes al lucir un traje de color marfil confeccionado en faille de seda con cuentas de vidrio. El vestido del diseñador Carmen Marc Valvo resaltó la figura de la actriz con escote redondo alto, falda larga y sin mangas.

Viola Davis se llevó el galardón como Mejor Actriz –

Foto: Instagram @televisionacad

Zendaya

La reconocida actriz y cantante se lució en los premios Emmy 2019 con su presentación y además con su icónico look que marcó historia. Para ese momento el reconocimiento de Zendaya aumentaba exponencialmente luego de protagonizar la serie de drama adolescente “Euphoria”.

El inolvidable atuendo verde esmeralda fue obra de la respetada diseñadora Vera Wang. Con un corsé transparente del mismo color y una gran abertura en la falda que permitía presumir sus piernas, Zendaya se convirtió en una de las mejores vestidas de la noche. Sin contar con el espectacular contraste que logró con el cabello rojo.

La actriz acompañó su look con prendas Cartier –

Foto: Instagram @zendaya

Tracee Ellis Ross

Tracee es una de las artistas con más personalidad de Hollywood. Su chispa y carisma se ven reflejados en cada uno de los looks que luce en las alfombras rojas, del mismo modo en que lo hace su madre, la icónica cantante Diana Ross.

En 2018 la actriz asistió a la ceremonia en busca del galardón como Mejor Actriz Principal por su papel de la serie de comedia “Blackish”. Aunque no se llevó el premio, fue catalogada como la mejor vestida de la noche. Y es que desde su llegada todos sabían que no habría nadie que la superara.

La misma actriz confesó que no fue fácil la búsqueda de un vestido con el que hiciera click. Sin embargo, el diseño de Valentino lo tenía todo; hombros al descubierto, escote globo, una majestosa falda y el imponente fucsia eléctrico que acompañó con pequeños accesorios y un discreto moño de bailarina.

La actriz estuvo presente en todas las pasarelas en busca de un vestido que la enamorara – Foto: Instagram @traceeellisross

Julia Garner

La joven actriz de 27 ha conquistado tanto la pantalla chica como la grande con su magistral actuación en un sinfín de proyectos. Su emblemático papel como “Ruth Langmore” en la serie de drama “Ozark” la ha llevado a ganar dos veces el premio como Mejor Actriz de Reparto en los Emmy.

En 2019 la actriz se adueñó de la alfombra roja con uno de los vestidos más imponentes de la noche. La prenda de tul morado de una sola manga de la firma Cong Tri resaltó su figura y el color vibrante de sus ojos. Por otro lado, Julia optó por una combinación de sombras tenues en sus ojos y un color rosa metálico en sus labios.

Julia Garner siempre ha dado de que hablar con sus maravillosos looks –

Foto: Instagram @juliagarnerofficial

Zoei Kravitz

La actriz estadounidense es la que menos se preocupa por su estilo, desde sus inicios en el medio artístico ha marcado tendencia con arriesgados pero originales atuendos. La hija de Lenny Kravitz asistió a gala de premiación en 2017 con el aclamado elenco de la serie “Big Little Lies”.

Zoei se ganó todas las miradas al lucir un colorido vestido de la firma Dior, confeccionado con un sinfín de plumas de colores en la falda que variaban según la perspectiva en la que lo veías; desde el frente resaltaban colores en la gama de rojo, naranja y amarillo y en la parte de atrás un combinación entre negro, azul, verde y gris. Al mismo tiempo su corte de cabello pixie y los lujosas joyas de Tifanny le terminaron de dar el último toque al atuendo.

Zoei Kravitz se llevó todas las miradas – Foto: Instagram @zoeisabellakravitz

Kiernan Shipka en los premios Emmy

La joven actriz de 21 años tiene años marcando tendencia en la industria artística. Aunque en 2013 aún no le había dado vida al icónico personaje de “Sabrina” en la serie de Netflix, “El mundo oculto de Sabrina”, su nombre ya resonaba entre los artistas más destacados del medio.

Para ese momento Kiernan era recordada como la niña de “Mad Men”, pero al verla llegar a la alfombra roja muchos evidenciaron la gran promesa de la actuación que tenían frente a sus ojos.

Con tal solo 14 años la actriz asistió a la gala de los premios Emmy con vestido de la firma española Delpozo que la convirtió en una de las mejores vestidas de la noche. La falda de seda estampada y la sobrefalda translucida con tejidos a mano, llamó la atención de todos los presentes. Por otro lado, sin miedo a los colores, la joven llevó un top con flores bordadas que recorría toda la zona de la espalda y parte del frente.

Foto: emmys.com

