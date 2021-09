El sexy vestido rojo de Kendall Jenner para la “after party” de Justin Bieber

Después de haber cautivado con un vestido de Givenchy prodigado en brillantes piedras preciosas inspiradas en la película de 1964 “My Fair Lady” en la Met Gala, Kendall Jenner cambió de look para la fiesta posterior en Nueva York. La joven de 25 años se puso una deslumbrante pantalla mientras se deslizaba en un pequeño minivestido rojo que abrazaba sus curvas y presentaba un grueso detalle de lazo en la parte trasera.

Ella combinó esto con un collar de plata grueso y agregó tacones y bolso que coincidían con el tema rojo – plateado. Se unió a sus amigos casados Hailey y Justin Bieber cuando llegaron al evento. La mirada de piernas de Kendall robó la atención cuando salió de su hotel y se subió a un auto que la esperaba.

El vehículo la dejó afuera del webster Hall en Nueva York y Kendall irrumpió en su camino hacia adentro para la fiesta. El vestido nude de Kendall dejó poco a la imaginación. La pedrería caía en cascada desde sus hombros hacia el busto, donde una delicada capa de flecos de cuentas cruzaba su pecho hacia la parte superior de sus guantes de ópera. La falda se extendía hacia el suelo, brillando con cada movimiento que hacía la hermana mayor Jenner.

Kendall Jenner es un ícono del buen gusto

La celebridad se aseguró de que su vestido fuera el evento principal, pero vistiendo tacones nude que se mezclaron completamente con el atuendo. La belleza de “Keeping Up With The Kardashians” optó por el glamour clásico, optando por una piel brillante, labios coloridos y pestañas exuberantes mientras fijaba sus mechones oscuros de su cara en un chignon limpio.

En el interior, posó con la actriz Sharon Stone y la modelo Gigi Hadid, cada una de las que parecía clásica con su propio atuendo monocromático. También agregó una máscara a juego para tomar una foto con su hermana Kim Kardashian, quien pasó la atención con un look completamente negro que ocultaba su famoso rostro con una máscara estilo pasamontañas.