Premios Emmy 2021: Conoce a los ganadores de esta edición

La edición 73 de los Premios Emmy se lleva a cabo este domingo de forma presencial en Los Ángeles, donde se han dado cita múltiples celebridades como Elizabeth Olsen, Catherine Zeta-Jones, Anya Taylor-Joy, entre muchos otros.

Cabe destacar que los Premios Emmy sigue los protocolos de salud correspondientes por la pandemia de Covid-19 con un número limitado de asistentes vacunados y con prueba de PCR negativa.

Entre las series con más nominaciones se encuentran The Crown y The Mandalorian con 24 cada una mientras que WandaVision obtuvo 23.

Además, Jennifer Aniston fue una de las actrices que decidió no formar parte de la gala con el fin de cuidar su salud y la mayor parte del elenco de la serie The Crown participaron desde Londres.

Serie dramática

The Boys Los Bridgerton The Crown El cuento de la criada Territorio Lovecraft The Mandalorian Pose This Is Us

Serie comedia

Black-ish Cobra Kai Emily in Paris The Flight Attendant Hacks El método Kominsky Pen15 Ted Lasso



Miniserie o película para televisión

Podría destruirte Mare of Easttown Gambito de dama The Underground Railroad Bruja Escarlata y Visión

Actor protagonista de drama

Regé-Jean Page (Los Bridgerton) Josh O’Connor (The Crown) Jonathan Majors (Territorio Lovecraft) Matthew Rhys (Parry Mason) Billy Porter (Pose) Sterling K. Brown (This Is Us)



Actriz protagonista de drama

Olivia Colman (The Crown) Emma Corrin (The Crown) Elisabeth Moss (El cuento de la criada) Uzo Aduba (In Treatment) Jurnee Smollett (Territorio Lovecraft) Mj Rodriguez (Pose)

Actor de reparto de drama

Tobias Menzies (The Crown)(GANADOR)

Actriz de reparto de drama

Gillian Anderson (The Crown)(GANADORA)

Iron Lady turned golden! @GillianA wins the #Emmy for Outstanding Supporting Actress In A Drama Series for the role of Margaret Thatcher in @TheCrownNetflix! 👑 #Emmys #Emmys2021 pic.twitter.com/OG7MiFMYtt — Television Academy (@TelevisionAcad) September 20, 2021

Actor protagonista de comedia

Anthony Anderson (black-ish) Kenan Thompson (Kenan) Michael Douglas (El método Kominsky) William H. Macy (Shameless) Jason Sudeikis (Ted Lasso)



Actriz protagonista de comedia

Tracee Ellis Ross (black-ish) Kaley Cuoco (The Flight Attendant) Jean Smart (Hacks) Allison Janney (Mom) Aidy Bryant (Shrill)

Actor de reparto de comedia

Brett Goldstein (Ted Lasso)(GANADOR)

Actriz de reparto de comedia

Juno Temple (Ted Lasso)(GANADORA)



Actor protagonista de miniserie o película para televisión

Ewan McGregor (Halston) Lin-Manuel Miranda (Hamilton) Leslie Odom Jr. (Hamilton) Hugh Grant (The Undoing) Paul Bettany (Bruja Escarlata y Visión)

Actriz protagonista de miniserie o película para televisión

Cynthia Erivo (Genius: Aretha) Michaela Coel (Podría destruirte) Kate Winslet (Mare of Easttown) Anya Taylor-Joy (Gambito de dama) Elizabeth Olsen (Bruja Escarlata y Visión)

Actor de reparto de miniserie o película para televisión

Daveed Diggs (Hamilton) Jonathan Groff (Hamilton) Anthony Ramos (Hamilton) Paapa Essiedu (Podría destruirte) Evan Peters (Mare of Easttown) (GANADOR) Thomas Brodie-Sangster (Gambito de dama)



Actriz de reparto de miniserie o película para televisión

Julianne Nicholson (Mare of Easttown) (GANADORA)

Mejor guión de serie de drama

Peter Morgan por The Crown (GANADOR)

It’s a regal moment for Peter Morgan, who picks up the #Emmy for Outstanding Writing For A Drama Series for @TheCrownNetflix! #Emmys #Emmys2021 pic.twitter.com/XpZRN6OrCh — Television Academy (@TelevisionAcad) September 20, 2021

Mejor dirección de serie de drama

Jessica Hobbs por The Crown (GANADORA)

The dignified must rise above! For @TheCrownNetflix, Jessica Hobbs takes home the #Emmy for Outstanding Directing For A Drama Series! #Emmys #Emmys2021 pic.twitter.com/ZqTvNVE8Rj — Television Academy (@TelevisionAcad) September 20, 2021

