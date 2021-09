Guerreros 2021: el tiktoker Kunno sorprendió en la gran final

Laas redes sociales se revolucionaron con la participación especial del tiktoker Kunoo en el reality Guerreros 2021. El famoso llegó dispuesto a sorprender a su equipo Leones pero sufrió una derrota inesperada.

“Calculen cuántas uñas se me van a caer hoy”, dijo el famoso antes de entrar de lleno a la competencia. Así presumió sus enormes uñas entre risas mientras su compañera Paulette le decía que debió arrancarse todas. “Con esas uñas largas…”, expresó riendo con el tiktoker y no muy convencida de sus destrezas deportivas.

En esta segunda temporada, la copa quedó en manos del equipo Cobras donde jugaron Dariana García, Agustín Fernández, José “Jous” Rodríguez y Rodrigo García, entre otros famosos. “Ya estoy en el equipo así que tenemos que ganar, expresó el influencer listo para la acción.

@papikunno

Kunno derrochó estilo no solo con sus uñas sino con unos lentes de sol y posando a la cámara cada momento de descanso. También mostró su tatuaje de león aunque dejó en claro que todo su apoyo sería para el equipo de las Cobras.

Las reacciones en las redes sociales fueron encontradas, mientras nos elogiaron la llegada Kunno al programa, otros consideraron innecesaria su participación. Sus compañeros, sin embargo, lo recibieron por todo lo alto. “Hoy Matías (Ochoa) es el hombre más feliz”, expresó el también tiktoker argentino.

Sus compañeros no dejaron de elogiarlo, entre estos el modelo mexicano Agus Fernández, quiene escribió: “Preparado para la fiesta después de la final tu !!! Jajajaja”. “Bien león”, le comentó Paulette.

La capitana de Los Leones fue Nicola Porcella quien además reiteró que no volverá a Perú, por el contrario piensa radicarse en México con su hijo y expareja . “La idea es quedarme acá, ya igual no me voy a ir. Quiero que vengan”, dijo a la prensa.

Guerreros 2021 tuvo un emocionante final donde los participantes se sometieron a varias pruebas llenas de emoción y adrenalina. Entre estas el circuito del Guerrero Trepador donde debieron demostrar su habilidad para el pakour, resultando ganador Yann Lobo, quien se consolidó como el máximo competidor.

Paulette Gallardo no puedo contener las lágrimas en la competencia donde Las Cobras lograron su segundo título. “Nuestra segunda estrellita, se los dije… estoy feliz, triste, muchos sentimientos encontrados, también estoy enojada porque yo iba a ir al circuito final y me lo quitaron, pero estoy feliz porque el objetivo se cumplió, que era ganar”.

Paulette fue elogiada por sus músculos y fuerza en cada reto. Ella fue precisamente la ganadora de la categoría Puro Músculo. Todos la aplaudieron y felicitaron mientras que ella agradeció a sus compañeros. “Todos tenemos un hermoso cuerpo. Sin duda alguna, gracias a todos los que votaron por mí”, dijo al mostrar sus bíceps.

Yahir fue el primer nominado en la categoría Mejor Trepador por sus habilidades en la disciplina del parkour. Yann Lobos finalmente quedó seleccionado por sus capacidades en los circuitos y escalada de barreras. “Muchas gracias por todo el apoyo que nos dan a todos los Guerreros, este proyecto ha sido increíble. Gracias al público que tenemos”, dijo.

En la mención Fuego en la pista de Guerreros 2021, entre los que se destacaron Lolo Roho, Luciana, Azul Granton y Matías. Todos demostraron sus habilidades para el baile y su peculiar danza tras cada victoria, pero el título se lo llevó finalmente el argentino Matías.

TE PUEDE INTERESAR: