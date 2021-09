Jennifer Lopez revela su secreto para mantenerse “motivada” en el gimnasio

Nadie pone en duda que Jennifer Lopez se ve increíble en todo momento, y en un video reciente reveló su secreto para mantenerse motivada en el gimnasio. La estrella de Maid in Manhattan tomó la cuenta de Instagram de su marca de belleza, JLo Beauty para escribir “El ejercicio es esencial en la vida de @JLo pero, al igual que su rutina de cuidado de la piel, se trata de consistencia. ¿Qué productos tiran del peso y dejan su piel con ese brillo icónico después del entrenamiento?”.

Mezclando comodidad con elegancia, la estrella llevaba un brasier blanco, pantalones de salón, posando desde el interior de su baño. Su cabello estaba recogido en un moño desordenado y un poco sudada tras ejercitarse, habló sobre cómo se mantiene “motivada” para el gimnasio.

JLo mencionó que nunca sale de casa sin maquillaje y hace todo lo posible para usar “atuendos lindos” en el gimnasio para “motivarse”. “No puedo salir de casa sin brillo de labios y rímel, y honestamente, también me puse el refuerzo en las mejillas, sí, me lo puse, quiero verme bien cuando me miro al espejo”, agregó la también actriz.

La línea de belleza JLo Beauty también es parte de la rutina de Jennifer Lopez

La diva del Bronx reveló que le encanta el limpiador JLo Beauty porque “tensa e hidrata” la piel, y lo usa para lavarse la cara después de cada entrenamiento. “Después de hacer ejercicio y estoy un poco sudorosa y sucia, tomo mi limpiador, está hecho para quitarme todo el maquillaje, la suciedad y los aceites”, dijo mientras se lavaba la cara.

Por otra parte, estamos seguros que parte del brillo especial de JLo también tiene que ver con su reavivado romance con Ben Affleck. Desde que se reunieron a mediados de este 2021, la cantante sonríe y disfruta cada minuto junto a su pareja y familia.