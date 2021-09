Así fue que Selena Quintanilla se despidió de sus fanáticos en su último concierto

Selena Quintanilla ofreció su último concierto ante más 64 mil personas en el Astrodome de Houston, Texas. Conoce los detalles del inolvidable día

Ya han pasado 26 años del lamentable fallecimiento de Selena Quintanilla y su legado sigue más vivo que nunca. Luego del estreno de la serie biográfica de Netflix “Selena”, el interés por la vida de la cantante creció enormemente.

Selena es un emblema de la música latina a nivel mundial. Gracias a su maravilloso talento e inigualable personalidad se ganó el cariño de millones de personas que en la actualidad le rinden tributo y siguen cada detalle de lo que fue su vida y su carrera.

Los conciertos de la “Reina del Tex Mex” están muy presentes en la memoria de sus fanáticos. Selena siempre se caracterizó por ofrecer un shows de lujo junto a su banda; las luces, las escenografías, el vestuario y el especial repertorio lograron estremecerle la piel a un sinfín de seguidores.

Selena falleció a los 23 años – Foto: Pinterest

El 26 de febrero de 1995, la cantante se presentó por última vez en el Astrodome de Houston, Texas; ante más de 64 mil personas. Con tan solo 23 años de edad, Selena dominaba los escenarios a su antojo. Particularmente ese día llegó al esperado show a bordo de un carruaje, como toda una princesa.

Por otro lado, el icónico conjunto morado que lució la cantante fue hecho por ella misma luego de que lo vio en una revista y no logró encontrarlo por ningún lado. Así que lo cosió y confeccionó con su máquina de coser. Además, era uno de sus favoritos, por eso lo usó en varias ocasiones sin miedo a repetirlo.

Selena inició el concierto con el tema “I will survive” de Gloria Gaynor con el que contagió a todo el público de bailar. Más adelante siguió en la onda retro con “Funky Town”, “Last Dance”, “The Hustle” y “On the radio”. Fue así como la cantante comenzó el que sería su último encuentro con sus fanáticos.

Justamente, ese día la “Reina del Tex Mex” no compartió el escenario con su hermana Suzzete, quien tocaba la batería; debido a una lesión en el pie que no le permitía tocar el instrumento. Sin embargo, igualmente pudo disfrutar de la emblemática presentación.

Durante la inolvidable noche, Selena cantó 12 icónicas canciones de su repertorio, entre las que están: “Amor prohibido”, “Baila esta cumbia”, “Tus desprecios”, “Cobarde”, “Techno cumbia”, “La carcacha”, “No me queda más”, “Bidi bidi bom bom”, “Si una vez”, “El chico del apartamento 512″, “Ya ves” y por último, “Como la Flor”

Uno de los momentos más recordados del gran concierto, fueron las inigualables coreografías de la cantante. Incluso, no pudo terminar la noche sin hacer el paso de “la lavadora” uno de los que tanto bailaba durante sus presentaciones.

Fue así como Selena Quintanilla ofreció su ultima presentación sin saber que días posteriores Yolanda Saldívar, una persona de su mismo equipo le arrebataría la vida.

Años después, Saldívar aún sostiene su alegato y afirma que fue lo que sucedió fue un accidente. “La pistola estaba arriba de la cama, agarré la pistola y le dije: ‘yo no te dejo por ninguna otra persona’. La pistola me la puse en mi sien y le dije: ‘quiero que te vayas hija mía, vete’. No se quería ir. En ese momento, la puerta estaba abierta. Ella iba para la puerta y me dijo: ‘mamá, vamos a cerrar la puerta, vamos a hablar’. Donde ella iba para la puerta le dije yo: ‘no cierres la puerta’. Donde le dije eso, se me fue el tiro”, afirmó Yolanda.

