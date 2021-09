Jennifer Lopez confesó que no se siente bienvenida en Hollywood

Jennifer Lopez ha sido una de las figuras más importantes del mundo de la música, consiguiendo millones de discos vendidos, temas posicionados entre los primeros lugares de la lista Billboard y llenando estadios en todo el mundo con sus conciertos. Sin embargo, la faceta cinematográfica de la artista ha sido más difícil para ella, o al menos es lo que comenta.

La exitosa cantante de temas como “Jenny from the block” y “Let’s get loud” ha abordado la pantalla grande en más de una ocasión, siendo su último proyecto “Hustlers” en 2019, interpretando a Ramona, una bailarina exótica. Y si bien ha conseguido varios premios por su carrera musical, su desempeño como actriz aún no ha sido reconocido en Hollywood con muchos galardones importantes.

Jennifer Lopez se siente apartada de Hollywood

A través de un video publicado en la cuenta de Instagram de JLo Beauty, la cantante de 52 años habló sobre la importancia de que las mujeres latinas se conviertan en líderes. Sin embargo, fue en el final del video cuando reveló que nunca se había sentido como si “perteneciera a Hollywood”, a pesar de haber estado en casi 30 películas, comentando que se siente como una “forastera”.

“Como la mayoría de las personas, hay muchas veces en tu vida en las que te sientes como una forastera. A veces me siento así en Hollywood”, dijo la cantante en el video. “Pero la verdad es que solo necesitas a tu pequeña tribu”.

Pero a pesar de sentir que no ha sido bienvenida en el mundo de las películas y las series, Jennifer Lopez recordó el trabajo duro que ha hecho para irse abriendo camino no solo en el mundo de la música sino también de las artes audiovisuales.

“Creo que todos tenemos este poder ilimitado dentro de nosotros que nos hace imparables. Trabajé muy duro para llegar a donde estoy hoy, y he aprendido que la única manera de sentirte verdaderamente hermosa es amarte y aceptarte plenamente por lo que eres”, concluyó la actriz.

El desaire de JLo en los premios Oscar con Hustlers

A lo largo de la temporada de premios 2019-2020, se había ido construyendo una narrativa de que Jennifer Lopez recibiría su primera nominación al Premio de la Academia por su papel como bailarina en Hustlers.

El rumor de los Oscar en torno a la actriz comenzó a tomarse en serio cuando la película apareció en el Festival Internacional de Cine de Toronto, y luego después de su estreno ganó casi 160 millones de dólares en la taquilla mundial. Sin embargo, la película no obtuvo ninguna nominación en la prestigiosa premiación.

“Estaba triste. Estaba un poco triste porque había mucho ruido. Hubo tantos artículos, recibí tantos buenos avisos, más que nunca en mi carrera, y hubo muchos: ‘Ella va a ser nominada a un Oscar, va a suceder; si no lo hacen, están locos’. Estoy leyendo todos los artículos que publican: ‘Oh, Dios mío, ¿podría suceder esto?’. Y luego no pasó y yo estaba como: ‘Ay’. Fue un poco decepcionante”, comentó Lopez en una entrevista reseñada en Indiewire.

Pese a esto, Jennifer Lopez obtuvo nominaciones a los Globos de Oro e Indie Spirit por su actuación, aunque no se llevó a casa ninguna estatuilla. Sin embargo, la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles, le dio un premio a la Mejor Actriz de Reparto, ayudando a impulsar su perfil a lo largo de la temporada de premiaciones.

