Conoce el elenco principal del reboot de El Príncipe del Rap

El Príncipe del Rap fue una comedia que conquistó los televisores de todo el mundo durante la década de los años 90, mostrando situaciones hilarantes de la mano de Will Smith y el resto del talentoso elenco. Es por eso que cuando se anunció que habría un reboot de la serie, muchos de los fans de la producción original se llenaron de emoción.

Y pese a que ha pasado más de un año del anuncio, la plataforma de streaming Peacock, donde se transmitirá la serie, ha anunciado cuáles serán los nuevos actores que le darán vida a la famosa y cómica familia Banks en esta nueva y dramática versión de la historia.

El elenco principal del reboot de El Príncipe del Rap

A través de su cuenta de Instagram, la cadena de streaming de NBC compartió los ocho actores principales de la serie que se unirán a Jabari Banks en “Bel-Air”, presentando un elenco similar al que se podía apreciar en la producción original.

Los papeles de Vivian y Phillip Banks, que eran tíos de Smith en el original, serán interpretados por Cassandra Freeman y Adrian Holmes. Por su parte, Olly Sholotan interpretará a Carlton Banks, el papel que Alfonso Ribeiro hizo icónico en la serie original con su famoso baile. Coco Jones y Akira Akbar interpretarán a las hermanas de Carlton, Hilary Banks y Ashley Banks, respectivamente.

Jimmy Akingbola se pondrá en la piel del mayordomo de la familia, Geoffrey, mientras que Jordan L. Jones de “Snowfall” interpretará a Jazz, el papel originalmente interpretado por el excompañero de rap de Smith, DJ Jazzy Jeff. Simone Joy Jones interpretará a Lisa, el interés amoroso de Will.

La reacción de los fans

Tan pronto Peacock publicó quiénes serán los miembros principales de la nueva serie de El Príncipe del Rap, varios de sus seguidores dejaron diversos mensajes en el post, con muchos de ellos manifestando su descontento, no solo con los actores que fueron elegidos sino con el programa como tal.

“Muy lejos. Fueron muy lejos”, “¿Por qué todos lucen de la misma edad?” y “Cómo se atreven a hacer un reboot de esta serie” son algunos de los comentarios que se pueden ver en la publicación de Peacock.

Más información sobre el reboot de El Príncipe del Rap

El protagonista de la serie original, Will Smith, de 52 años, sorprendió en 2019 cuando anunció que estaba desarrollando una nueva versión de El Príncipe del Rap basada en una versión dramática que un youtuber hizo en su canal bajo el nombre de “Bel-Air”.

T.J. Brady y Rasheed Newson son los co-showrunners y productores ejecutivos, Morgan Cooper es el director, co-escritor y productor ejecutivo, y Smith también es un productor ejecutivo.

El programa será de una hora en lugar de media hora como el original y será más un drama que una comedia. Bel-Air también se centrará más en el viaje de Will desde las calles de Filadelfia hasta vivir con sus familiares en la opulencia de Bel-Air, algo que no se vio en la serie original.

El nuevo programa ya ha sido renovado por dos temporadas. De hecho, es uno de los varios reinicios que Peacock tiene en la mira para desarrollar, considerando también “Battlestar Galactica” y “Queer as Folk”, mientras que ya ha lanzado un reinicio de “Saved by the Bell” y “Punky Brewster”.

