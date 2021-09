Chris Perez compartió foto inédita de Selena

A más de 25 años de la muerte de Selena Quintanilla, las noticias sobre esta aclamada cantante aún siguen surgiendo, bien sea con nueva información, anécdotas de familiares y amigos o incluso hasta una foto inédita, tal y como compartió el guitarrista y exesposo de la “Reina del Tex-Mex”, Chris Perez en su cuenta de Instagram.

A pesar que han pasado tantos años de su partida física, muchos de sus fanáticos la siguen recordando a través de todos sus éxitos, documentales y proyectos audiovisuales que se han hecho en su honor como la serie de Netflix, “Selena”, y la película homónima protagonizada por Jennifer Lopez en 1997.

La foto inédita de Selena

A través de su cuenta de Instagram, Chris Perez compartió una foto en la que él y la cantante aparecen juntos. En ella se puede ver a Selena vistiendo una blusa negra mientras conserva su icónico look de cabello largo ondulado y unos aros plateados voluminosos.

Por su parte, el guitarrista hace juego con la vestimenta de su pareja optando por una camiseta negra holgada y una gorra hacía atrás del mismo color, además de unas notables gafas grandes, tal y como solían usarse entre las décadas de los años 80 y 90.

Según reseña Chris en la publicación, la foto la había conservado su mamá y no fue sino hasta ese momento que él se enteró de su existencia, para posteriormente publicarla en su cuenta de Instagram. “Fui a casa de mi mamá hoy y me mostró una foto que no había visto antes. Aquí está… Espero que la disfruten”, escribió Perez.

Debido a que su mamá era quien tenía la foto guardada, es probable que el lugar donde fue tomada la imagen pueda ser la casa de la señora Perez, mostrando de fondo la decoración compuesta por una repisa con varios adornos en tonos dorados, algo muy popular a principios de los años 90.

Los comentarios de los fanáticos

Tan pronto Chris publicó la imagen inédita, varios de los fanáticos de Selena se encargaron de llenar la sección de comentarios con mensajes de cariño para la pareja, con muchos de ellos apoyando la relación que tenían, además de brindarle al guitarrista algunas palabras de aliento.

“Eran la pareja más hermosa”, “Chris nunca dejó ni va a dejar de querer a Selena” y “Me imagino las sensaciones bonitas y a la vez de tristeza que sentiste, Selena vive aún en nuestros corazones” son algunas de las frases que los usuarios de Instagram le dejaron al músico en la publicación.

La historia de amor de Selena y Chris

Según el libro que escribió el propio Chris, “To Selena, with Love”, Perez conoció a la cantante en 1989 cuando se unió a la banda Selena y Los Dinos como su guitarrista. Sin embargo, al padre de Selena, Abraham, le preocupaba que pudiera empañar la excelente reputación de su hija por lo que nunca estuvo de acuerdo con que él se uniera al grupo.

Cuando comenzaron a trabajar juntos, Pérez y Selena notaron una atracción y durante una cena casual confesó sus sentimientos a la estrella en ascenso, y decidieron perseguir un romance exclusivo, sin decírselo a su padre. Y a pesar que Abraham descubrió el amorío e hizo que el guitarrista saliera de la banda, este se mantuvo en contacto con la cantante.

Pero en 1992, Selena y Chris decidieron tomar una medida drástica y contra la voluntad de su padre decidieron fugarse y casarse a escondidas. Esto sería el principio de un amoroso pero muy corto matrimonio, ya que tres años después Selena sería asesinada por la presidenta de su club de fans, Yolanda Saldívar.

