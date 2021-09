Britney Spears mostró su destreza con la guitarra mientras bailaba con Lenny Kravitz

La princesa del pop Britney Spears está de vuelta y con su mayor energía. La cantante compartió un clip bailando y tocando la guitarra imaginaria al ritmo de “Are You Gonna Go My Way” de Lenny Kravitz. “Lo siento, me gusta que el cabello largo gire”, dijo Brit. “Así que este es yo después de aspirar mi sala de estar con esta bomba 💣… Esta canción de Lenny Kravitz es divertida para bailar… por supuesto, mi letra favorita es I WAS BORN !!!!” Míralo AQUÍ

“DIOS LOS BENDIGA A TODOS y no se olviden de permanecer agradecidos y decir sus oraciones amigos”, continuó. Britney además bromeó sobre su tinte rojo: “Pssss mi tinte rojo salió en la ducha 🚿 y parecía una escena del crimen”. Ahora presume su rubia cabellera de vuelta con extensiones.

Como era de esperarse, Britney gritó a los cuatros vientos su compromiso con Sam Asghari. “Algunas tomas de mi escapada de fin de semana para celebrar mi compromiso con mi… PROMETIDO… Todavía no puedo creerlo!!!!”, escribió junto a la publicación.

El compromiso de Britney y Sam llega en medio de la batalla de tutela legal de la cantante. La abogada de derecho de familia, Sabrina Shaheen Cronin, conversó con HollywoodLife y aseguró que el matrimonio podría disolverse, si se casan antes de que la tutela de 13 años llegue a su fin. “Britney ha estado bajo estricta supervisión durante años y, según lo que se ha compartido e informado, su vida privada ha sido fuertemente regulada”, dijo Sabrina.

“Es posible que el curador actual pueda solicitar al tribunal que disuelva el matrimonio y argumente que el matrimonio debe ser anulado. Esto debido a la incapacidad de Britney para dar su consentimiento debido a la incapacidad mental”, concluyó Sabrina.