Mijares reveló de manera picante qué fue lo que más le gustó de Lucero

A pesar de haberse separado hace varios años, Lucero y Manuel Mijares le han demostrado a todos sus fanáticos que se puede continuar una amistad después de un divorcio. Sin embargo, el cantante aún recuerda de manera picante a su exesposa, algo que reveló al responder qué parte del cuerpo de Lucero le gustaba más.

A pesar de haber anunciado su divorcio en 2011, los cantantes siguen manteniendo una relación sana, en especial por sus dos hijos. También se les ha visto juntos en colaboraciones como en el concierto vía streaming el pasado mes de mayo y ahora como compañeros de jurado de el programa El Retador.

La picante respuesta de Mijares sobre Lucero

A través de las redes sociales, se viralizó un corto clip de El Retador en el cual Itatí Cantoral, compañera de jurado de Lucero y Mijares, le preguntó al cantante qué es lo que más le había gustado de su exesposa.

Mijares no se inmutó ante la curiosa pregunta de la actriz, por lo que respondió de manera picante que lo que más le había gustado de Lucero era “la cola”. Pero después de la picante respuesta, el intérprete de “Corazón Salvaje” hizo una breve pausa y complementó la frase diciendo “de caballo”, argumentando que lo que más le gustaba de su exesposa era su peinado.

Claramente, el cantante dijo esta frase en un intento de hacer una broma, y de hecho creó una reacción en Lucero sacándole una sonrisa por la ocurrente respuesta de su compañero de jurado.

Incluso, la misma Lucero compartió el fragmento del episodio en su cuenta de Twitter, seguido de una gran carcajada y varios emojis.

La reacción de los fans

El pequeño clip de seis segundos se hizo viral rápidamente en las redes sociales, con muchos de los fanáticos de la intérprete de “Electricidad” dejando todo tipo de mensajes pícaros haciendo referencia a la divertida respuesta de Mijares.

“A Mijares se le salió pero lo compuso rápido jajajajaja”, “Ándale, a Mijares le gustas enterita mi Lu” y “Al manuelito sí le gustó tu look, y como él sí conoció a María Paula” fueron algunos de los comentarios que dejaron los seguidores de Lucero en Twitter, no solo haciendo referencia a la respuesta de Mijares sino también al look que llevó al programa durante ese episodio.

Como que el tiempo pasa pero no tanto y así… 🤣👱🏻‍♀️ https://t.co/u6HZKBaMJv — Lucero (@LuceroMexico) September 13, 2021

Sin embargo, no todo fueron risas y comentarios pícaros para Lucero y la producción de El Retador. Varios usuarios de Twitter reportaron que dicha escena no fue televisada y que solo se enteraron de lo que sucedió debido a una filtración del comentario de Mijares en las redes sociales, algo que causó mucho descontento entre los televidentes.

“Estamos en huelga con los del programa por no pasar esa parte, tampoco hubo chismezazo como siempre”, “De verdad que tampoco lo vi, qué es eso, nos roban momentos importantes en el programa” y “¡Yo tampoco lo viiiiii!, fue un robo a mano armada!, Que lo pasen el próximo domingo!”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Twitter.

Yo quería ver cuando dijo que le gustaba tu cola… de caballo, y no lo pasaron pic.twitter.com/MY9Pnsq7uo — la Aldi que cumplió 18🇦🇷 (@aldiyanel) September 13, 2021

Te recomendamos en video: