Con más de 30 actores escena y 10 músicos Susana Zabaleta regresa al teatro con la comedia musical “The Prom México” (El baile versión mexicana) donde la historia trata de una mujer que quiere ir a su fiesta de graduación con su novia y causa un conflicto, por lo que esos temas de inclusión le gustan a la actriz además de que está ambientada en un pueblo mexicano.

Oriunda de Monclova, Coahuila, mencionó que acaba de ir a una boda gay de dos mujeres espectaculares donde vio felicidad total a México le falta apertura. “Yo creo que falta mucha apertura todavía, se ha controlado y desde el corazón comprendo que no se entienda tan fácilmente hay que darle el tiempo”, dijo a JDS Susana Zabaleta.

Esta obra inclusiva que se estrena este 29 de septiembre en el teatro CC2 “ayuda a que la gente lo vea de otra manera o ayuda a que un niño cuando traiga a su mamá a ver esta obra le diga por medio del espectáculo ‘mamá soy gay’ o sea no pasa nada, tranquila el mundo no se va acabar los gays también podemos tener hijos”, abundó la cantante.

Señaló que muchos de sus amigos gays se volvieron enfermos mentales por ser gays, por lo que agradece a Ricky Martin que haya sacado su libro explicando las preferencias sexuales. “Muchas gracias a Ricky Martin cuando sacó su libro cuando contó y explicó y bravo a todas las personas que se aceptan como tal”.

En el caso de sus dos hijos son personas abiertas al tema, tanto que los llevó a una boda gay de dos de sus mejores amigas donde se dieron cuenta que el amor es más grande que una etiqueta. “Mi hijo no tiene problema ni mi hija, acabamos de ir a una de las mejores bodas del mundo, de dos mujeres que yo he amado toda mi vida y verlas ahora tan felices, una banquera, otra deportista qué increíble que pueda existir eso”.

Susana Zabaleta alista una gira de conciertos con Pancho Céspedes y está por estrenar una película

En otro tema, mandó un mensaje a todos sus colegas famosos que son acusados de evadir impuestos como Laura Bozzo, Gloria Trevi, entre otros. “Tenemos que pagar impuestos aunque seamos actores, artistas, no hay manera de escaparse de eso, lloro cada que tengo que pagar impuestos me da mucho coraje, estoy hasta la madre aunque no tenga pavimento mi calle es una obligación”, apuntó la soprano.

Zabaleta alista nueva gira de conciertos junto a Pancho Céspedes y el pianista argentino Raúl Di Blasio, además estrena este 1 de octubre la película “Los Locos Adams 2” donde prestó su voz a Morticia.

