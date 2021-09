La trama de “La desalmada” cada vez se pone más intensa por los deseos de venganza de Fernanda hacia Octavio. Sin duda es una de las relaciones más complicadas de la telenovela, ya que él fue el hombre que la agredió hace muchos años, pero a la vez es el padre del hombre a quien ama, Rafael.

Pero Octavio no se rinde: sigue insistiendo en sus acercamientos a Fernanda, cueste lo que cueste. Ella ama los caballos y justamente Octavio quiso tener un detalle con la esposa de su hijo, regalándole su caballo preferido llamado Maharajá.

Este fue el regalo que Octavio le hizo a Fernanda en La desalmada

“¿Te gustó cómo quedó?”, le preguntó Octavio a Fernanda a las afueras de la caballeriza. “Su belleza y su poder son tan grandes que no necesita de nada más pero sí, se ve muy bien”, respondió ella en medio de cierta desconfianza.

Entonces, Octavio no tardó en confirmarle que le regalaba ese caballo: “Me alegra que te guste porque ahora mi Maharajá es tuyo. Es mi regalo para ti”. Fernanda rechazó por completo este gesto de su enemigo, alegando que no podía aceptarlo. Esto sorprendió al rico empresario, ya que no se esperaba esa respuesta.

Después de esta conversación, Octavio le confesó a Fernanda que con ese gesto le demostraba que no era una persona interesada. Y le preguntó que qué podía hacer para que confiara en él y ella le afirmó que podía comenzar a ser justo, honesto, con acciones y no con palabras.

Fernanda le sugirió a Octavio que podía pagarle un sueldo justo a los ganaderos que trabajaban en su rancho, pero él le pidió algo a cambio: que ella le hablara de “tú” y no de “usted”. “Perdón, pero eso no puedo, porque a mí siempre me enseñaron a respetar a mis mayores”, replicó Fernanda.

