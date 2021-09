Kim Kardashian debutará como anfitriona en Saturday Night Live

El programa “Saturday Night Live” dio a conocer su alineación de presentadores de octubre, incluida la estrella de reality shows y magnate de la belleza Kim Kardashian, quién subirá al escenario por primera vez el próximo mes. La ex protagonista de “Keeping Up With the Kardashians” hará su debut como presentadora de “SNL” el 9 de octubre junto a la invitada musical Halsey.

La programación de octubre la completan Owen Wilson y la invitada musical Kacey Musgraves (2 de octubre); Rami Malek y el invitado musical Young Thug (16 de octubre); y Jason Sudeikis y la invitada musical Brandi Carlile (23 de octubre). Al igual que Kardashian, la estrella de “Loki” Wilson, la estrella de “No Time to Die” Malek y la estrella de “Ted Lasso” Sudeikis nunca han presentado un episodio de la serie de NBC.

Sin embargo, la recién ganadora del Emmy, Sudeikis, fue miembro del elenco de repertorio en “SNL” de 2006 a 2013. A diferencia de Halsey, el creador de éxitos de “The Joke” Carlile y el artista de “Go Crazy” Young Thug llevarán su música al histórico lugar de Nueva York por primera vez. La cantante de country Musgraves, quien recientemente lanzó su cuarto álbum de estudio, “Star-Crossed”, ha actuado en el programa una vez antes.

Saturday Night Live se alzó con varios Premio Emmy

El anuncio del casting se produce días después de que “SNL” ganara un Emmy por series de sketches de variedades, actriz invitada en una comedia (Maya Rudolph) y actor invitado en una comedia (Dave Chappelle). Al aceptar el premio a la serie de sketches de variedades, el productor ejecutivo de “SNL”, Lorne Michaels, saludó al ex presentador de “Weekend Update” Norm Macdonald, quien murió la semana pasada a los 61 años después de una batalla privada contra el cáncer.

“Comenzamos la temporada pasada con seis shows electorales en vivo en una burbuja de COVID, con todos con máscaras y una pequeña audiencia de socorristas agotados. No hay mejor manera de hacer comedia”, dijo Michaels en su discurso.