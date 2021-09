Linda Evangelista: cómo se convirtió en una súpermodelo

Modelo entre modelos. Hablar de Linda Evangelista es hacerlo de una de las figuras más importantes en la pasarela profesional y de un ícono del modelaje de la década de los noventa.

Recientemente fue noticia al romper el silencio sobre su estado de salud. Esto, según dijo, luego de someterse a un tratamiento estético que le desfiguró el rostro, considerado uno de los más bellos en el mundo.

Evangelista detalló que se realizó un tratamiento para la reducción de grasa que le afectó su cara de forma permanente. Esto debido a un extraño efecto secundario que ocasionó que sus células grasas aumenten, en vez de disminuir.

“Nunca fui a advertida de las consecuencias del procedimiento”, dijo la exmodelo de 56 años en su red social Instagram, donde además anunció de una próxima demanda. Ha sido su apariencia actual la que la ha mantenido alejada de la escena pública, según dijo.

Para sus admiradores se trata de un anuncio impactante. La extop model de origen italiano protagonizó pasarela junto a otras grandes como Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Elle Macpherson, Naomi Campbell y Stephanie Seymour.

“A mis seguidores que se han preguntado por qué no he estado trabajando mientras que las carreras de mis compañeros han prosperado, la razón es que he sido brutalmente desfigurada por el procedimiento CoolSculpting, que hizo lo contrario a lo que prometía”.

Linda Evagelista siempre quiso ser modelo. Era apenas una adolescente cuando ya anhelaba estar en las grandes pasarelas y revistas. No fue sino hasta los 13 años que un agente de la conocida agencia Élite la descubrió cuando ella concursaba en el certamen de belleza Miss Niágara en su edición de 1978.

Todo ocurrió de forma vertiginosa. La chica de orígenes humildes y de familia clase trabajadora se mudó a la cosmopolita Nueva York y posteriormente a Europa, ya como parte de las modelos contratadas por la agencia.

Su ascenso no fue rápido. Requirió de tocar muchas puertas y mostrar su catálogo a conocidos fotógrafos en espera de una gran oportunidad. Peter Lindbergh fue quien accedió finalmente a incluirla en una sesión de fotos en blanco y negro, un estilo que lo dio a conocer y caracterizó años después.

Muchos recordarán la icónica portada de la edición estadounidense de la revista Vogue, donde un grupo de jóvenes hasta entonces desconocidas aparecieron sencillas y sin maquillaje . Linda Evangelista, Naomi Campbell y Cindy Crawford sorprendieron con su naturalidad captada por el llamado “padre de la belleza real”.

No puede hablarse de las supermodelos de los 90 sin incluir a Linda Evangelista. También a sus colegas y amigas Naomi Campbell y Christy Turlington quienes se convirtieron no solo en los rostros de las pasarelas y la moda, si no en la voz de la modelos y del reclamo por mejoras en la industria.

La modelo es considerada un referente de la pasarela de los noventa. Ella ganó el apodo de “La camaleona”, debido a los constantes cambios en sus looks, peinados y tonalidades del cabello. Desde el más corto, azulado, rojo o una larga melena rubia, deslumbraron al público.

Desde su retiro del modelaje, ya para inicios de 2000, Linda comenzó a involucrarse con diversas causas sociales. Se ha convertido en una activista activa a favor de los animales, también en la prevención del cáncer de mama, así como la igualdad de género y contra el racismo.

“Cuando entré al mundo de la moda me abrazaron las personas más increíbles y talentosas. Conocí a más personales homosexuales de las que jamás había conocido en casa, me abrazaron y me hicieron sentir más cómoda. Lo aprecio”, dijo durante una campaña por la igualdad.

