Molotov mira al pasado para celebrar sus 26 años sin una dosis de censura

Molotov sigue haciendo de las suyas en la música y mantiene los lazos fuertes con sus seguidores a través de sus canciones. Además, con su espíritu contestatario que polemiza, se opone o protesta, de manera pacífica, contra algo establecido.

“Que chingue su madre el cumpleañero! 26 años de la Molocha”, compartió la agrupación en su cuenta de Instagram este jueves.

La banda de rock mexicana cumple 26 años y recibe mensajes de felicitación por su aniversario, algunos lo nombran como héroes nacionales, reyes o los chavorrucos del rock.

Las 10 canciones más polémicas de Molotov para festejar en su aniversario

Molotov ha tenido una historia llena de luchas y contrastes, sobre todo de ir en contra de la censura y la crítica a sus contenidos audiovisuales.



La legendaria banda de rock mexicana. Foto: Instagram y Cortesía.

Por lo pronto, Micky Huidobro, Tito Fuentes, Randy Ebright y Paco Ayala siguen con las ganas de seguir arriba del escenario y ya preparan nuevo disco.

Felicitaciones en redes sociales para Molotov

“Felicidades leyendas ya rifense más música larga vida a la molocha ñeros”. tank.i.mc

“La mejor banda de México. Tengo un chingo de pruebas y cero dudas”. arcticruz

“26 añotes muchas gracias por estar en los momentos más difíciles”.

“Woooowww 27??? Ya estan rucos chavos jajaja”. gong_giselle

“Y van a ir a su propio cumpleaños o también van a cancelar??”. samuh_1028

“26 años, ya son todos unos hombrecitos”. leockd

“26 años!! recuerdo aquellos años de adolescencia cuando salió el mejor disco por muchos el donde jugarán las niñas”.

“Que chingón felicidades Molotov… Y acordarme que era apenas un morrito cuando sacaron su primer álbum “Dónde jugarán las niñas” que lo tenía que escuchar a escondidas porque no me dejaban oírlo”.

Molotov no cambiará su estilo

La agrupación tiene una lucha constante contra la censura pero señalan que su historia musical se mantiene intacta ante los ataques.

Hace meses, la banda se sorprendió con la polémica que generó -nuevamente- la portada de su disco ¿Dónde jugarán las niñas? que salió en 1997.

Molotov aclara que no modificará la historia de canciones y portadas

“No vamos a cambiar nada, porque es nuestra historia, así está hecho y a quien le gusta qué chingón, y la gente que no, también se le agradece, porque pensamos que ni nos conocían, y ahora ya nos conocen. No nos genera ninguna preocupación, porque la historia de la banda está hecha en los discos y no van a dejar de existir”, dijo Paco Ayala, en entrevista pasada con Publimetro.

