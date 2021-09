Netflix: Todo sobre el estreno de “Britney vs Spears”

En medio de la polémica vida de “La princesa del pop”, Netflix estrenará un nuevo largometraje que plasmará su lucha por la libertad

Este próximo 28 de septiembre llega a la plataforma de Netflix un nuevo filme que retratará la polémica vida de Britney Spears. Durante los últimos años, la cantante ha vivido bajo el dominio de su padre, tanto en el aspecto económico, como en el personal y profesional.

En 2008 James Spears pidió ante la ley una tutela legal luego de varias crisis nerviosas que sufrió Britney y que dejaron en evidencia ciertas alteraciones en su salud. Para ese momento los informes médicos arrojaron que la cantante trató de suicidarse, razón por la cual fue trasladada a un hospital psiquiátrico.

“Mi padre me salvó la vida. Probablemente no estaría aquí si no fuera por él”, expresó Britney en 2008 a sus 27 años de edad.

Durante 13 años, su padre en conjunto con Samuel Ingham, el abogado que fue asignado al caso, manejaron la vida de la cantante. Incluso, a través de “The New York” se dio a conocer que Ingham ganó tres millones de dólares por todos esos años

Sin embargo, el abogado renunció al caso luego de que la cantante alegara que él nunca le permitió ejercer su opinión. Varias fuentes revelaron que Samuel Ingham siempre veló por los beneficios de Jamie Spears.

Hace varios meses, “La princesa del pop” reveló ante un juez las numerosas estrategias de su padre para mantenerla bajo su dominio, como ir de gira obligada, la prohibición de vacaciones, utilizar un DIU para evitar que tuviera más hijos y hasta ser vigilada durante un mes entero obligándola a tomar litio. El terrible testimonio de Britney desencadenó grandes protestas por su liberación.

El nuevo largometraje de Netflix retratará los altos y bajos en la vida de la cantante y su ardua lucha para alcanzar su autonomía.

“Britney vs Spears cuenta la explosiva historia de la vida de Britney y su búsqueda pública y privada de libertad. Con un trabajo de investigación de años, entrevistas exclusivas y nuevos documentos, este largometraje de Netflix pinta un retrato completo de la trayectoria de la estrella del pop desde la vecina hasta una mujer atrapada por la fama y la familia y su propio estado legal”, reveló Netflix.

“Britney vs Spears” está bajo la dirección de Erin Lee Carr en conjunto con la periodista Jenny Eliscu, juntas llevarán a la pantalla de la plataforma de streaming el prolongado y enredado caso de la tutela de la cantante.

“La película teje una línea de tiempo impactante de jugadores antiguos y nuevos, encuentros secretos y la lucha detrás de escena de Britney por su propia autonomía. Los mensajes de texto y un correo de voz, así como las nuevas entrevistas con actores clave, dejan en claro lo que la propia Britney ha atestiguado: la historia completa aún no se ha contado”, revelaron.

Netflix estrenó a través de sus redes sociales y en la plataforma, un adelanto que deja ver el enfoque que tendrá el nuevo largometraje. A lo largo de un minuto y 18 segundos, se revelan varios testimonios sobre el caso de la cantante; lo que finalmente lleva a pesar que son muy pocos los detalles que realmente salieron a la luz.

El próximo 28 de septiembre “Britney vs Spears” llega a Netflix para terminar con todos los falsos rumores del caso y finalmente para develar lo que hay detrás de 13 años de tutela.

Te puede interesar: