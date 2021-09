Tame Impala confirma concierto en Guadalajara previo al Corona Capital

Comienzan a llegar los conciertos internacionales a los foros tapatíos y se destapó que la banda australiana liderada por Kevin Parker, Tame Impala, llegará a Guadalajara, donde ofrecerán un concierto en el Auditorio Telmex el próximo 17 de noviembre de 2021.

Los creadores de los célebres The less I know the better, Let it happen y Feels like we only go backwards volverán a México como parte de su Slow Rush Tour, mismo que frenó por la pandemia, y que hace unas semanas retomaron su camino con gran éxito en los Estados Unidos.

Cabe mencionar que su última visita fue en 2019 cuando fueron uno de los actos estelares del Corona Capital Guadalajara, donde reunieron a 50 mil personas.

Parker se hace acompañar de nuevos músicos sobre el escenario, además de que tocarán canciones de sus 4 producciones, Innerspeaker, disco que cumplió 10 años de vida, Lonerism, Currents y The Slow Rush, así como algún o algunas rarezas o covers muy a su estilo.

Tame Impala con fuertes lazos con Guadalajara

Mucho ha cambiado desde que Tame Impala surgió por primera vez con un EP de grabaciones caseras en 2008, su sonido se ha expandido enormemente, al igual que su base de seguidores se ha incrementado en todo el mundo.

Formados en 2007 y con algunos cambios en su alineación, un amor compartido por el rock, el blues, el jazz, la psicodelia y sobre todo por la música, es lo que ha hecho que este poderoso proyecto se encuentre en boca de todos.

Guadalajara los recibió por primera vez el 15 de marzo de 2013 en el ya desaparecido Teatro Estudio Cavaret.

¿Dónde y cuándo salen los boletos?

17 de noviembre de 2021 en el Auditorio Telmex, en punto de las 20:30 horas. La preventa Citibanamex se realizará los días 30 de septiembre y 1º de octubre.

Mientras que la venta en general arrancará el 2 de octubre en las taquillas del inmueble y a través del Sistema Ticketmaster.

