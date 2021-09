Madonna defiende a Billie Eilish de críticos “sexistas”

“El problema es que todavía vivimos en un mundo muy sexista donde las mujeres se ponen en categorías”, dice Madonna en la película de la revista Elle sobre Billie Eilish, abrazando su lado sexual. Después de años de mantener su figura oculta, Billie posó en lencería para la portada de la Vogue británica, lo que curiosamente atrajo algunas críticas de sus fans.

Mientras discutía sobre Billie, Madonna le dijo a Elle que las mujeres se colocan “en la categoría virgen o en la categoría w***e. Billie comenzó en una categoría no sexualizada, no complaciendo a las masas y no usando su sexualidad de ninguna manera, que es su elección, y Dios la bendiga por eso, después de todo, ha sido una adolescente todo este tiempo”.

“Si quiere dar la vuelta y tomar fotografías donde es retratada como una mujer femenina, mostrando su cuerpo de una manera que no lo ha hecho en el pasado, ¿por qué debería ser castigada por ello?”, continuó diciendo Madona.

“Si Billie fuera un hombre, nadie estaría escribiendo sobre esto. Un hombre puede aparecer vestido con traje y corbata durante los primeros tres años de su carrera, y luego, al mes siguiente, podría estar vestido como Prince o Mick Jagger,con la camisa apagada, usando delineador de ojos, y nadie diría una palabra”, aseveró la Reina del Pop.

Billie Eilish rompe el silencio sobre las críticas que ha recibido

Billie le dijo a Elle que se ha enfrentado a algunos golpes desde que cambió su vestuario. Después de que publicó una foto de Instagram de ella usando un corsé con estampado de tomate Miaou con un sujetador de encaje asomándose, los trolls la llamaron “falsa” y sugirieron que la música “la industria realmente te cambió”.

La joven artista dijo que algunos de sus fans “se aferran a estos recuerdos y tienen un apego. Pero es muy deshumanizante”. Agregó que “perdió 100.000 seguidores, solo por los senos”, refiriéndose a la foto del corsé con una risa “lamentable”. “La gente tiene miedo de las tetas grandes”.