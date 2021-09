Manelyk le cuenta a Celia Lora porqué peleó con Karime en “La Casa de los Famosos”

Parece que “las comadres” Karime Pindter y Manelyk González han vuelto a romper su amistad. Después de la llegada de Manelyk al reality “La Casa de los Famosos”, su confianza con Celia Lora hizo que revelara la causa de su distancia con Karime. De acuerdo a un clip capturado por un fanpage de Instagram, Celia le comenta a Verónica Montes que la presentadora de “Karime Kooler” viajó a Las Vegas con Jawy.

“Karime, cuando Mane cortó con Jawy, se fueron a Las Vegas… yo me mega encabr#$”, comienza diciéndole Celia a Vero. “Subió historias y demás”, continuó antes de que Vero le preguntara “¿y tuvieron algo?”. Celia respondió “No lo sabemos… había otro guey mas, pero no me importa. Eso no se hace”.

En medio de la conversación, Celia recuerda “El viernes que era mi despedida me dijo ‘no me voy a las Vegas’ pero no me dijo con quien… Mane la invitó a la playa y le dijo ay no puedo… entonces yo se la encargué a la que arranca extensiones”, afirmó la hija del afamado Alex Lora con una expresión molesta sobre la situación. “Eso no se hace nunca”, le añadió Vero.

Manelyk se gana el “corazón” de Gaby Spanic

Si bien ya existe una amistad entre Cela y Manelyk, la participante de Acapulco Shore compartió algunos tips de belleza con la actriz venezolana Gaby Spanic. Mane le presta sus zapatillas a Gaby y le dice “Camina, sientes que andas como en chanclas”, y Spanic comienza a modelar con las sandalias por la habitación.

“Me siento elegantiosa y cómoda… donde compraste esta cosa tan maravillosa”, le comenta Gaby a Mane, a lo que ella le recomienda la tienda y le afirma “ Están divinos y te ves… son los mejores”. Parece que la chica reality disfrutará su paso por “La Casa de los Famosos” sin tantas asperezas con los demás integrantes.