Jake Gyllenhaal aclara que ¡sí se baña!

Una de las celebridades más criticadas por comentar que “bañarse es menos necesario” fue Jake Gyllenhaal. Todo comenzó el pasado mes de agosto, durante una entrevista con Vanity Fair, cuando el actor admitió que tenía una actitud muy relajada sobre mantenerse limpio y señaló que se había desilusionado cada vez más con las prácticas modernas de ducha.

Específicamente, Gyllenhaal declaró: “Cada vez más encuentro que bañarme es menos necesario, a veces”. Ahora el actor ha aclarado sus comentarios durante una reciente proyección de su película “The Guilty”, en Los Ángeles durante el fin de semana, ya que se le preguntó sobre ellos y respondió según Buzzfeed: “No sé qué fue eso”.

El actor continuó: “Respondí a una pregunta en la que estaba siendo sarcástico e irónico… Desafortunadamente, me duché antes de venir aquí. Así que… Lo siento”. Ciertamente está tratando de “limar” la aspereza que lo está siguiendo por el ahora aparente sarcasmo en cuanto a la ducha diaria y los hábitos de higiene.

Jake Gyllenhaal cree que “no bañarse” ayuda a la piel

Sin embargo, el actor nominado al Premio de la Academia expresó inicialmente a Vanity Fair que creía que los humanos tienen una forma de auto-crítica que cuida tanto la higiene como la apariencia. Expresó: “También creo que hay todo un mundo de no bañarse que también es realmente útil para el mantenimiento de la piel, y naturalmente nos limpiamos a nosotros mismos”.

Gyllenhaal continuó hablando sobre accesorios de baño y su fascinación de toda la vida por los implementos naturales utilizados popularmente para la limpieza. “Siempre me desconcierta que las esponjas provengan de la naturaleza. Se sienten como si hubieran sido hechos en una fábrica, pero, de hecho, simplemente no es cierto. Desde que era joven, me ha sorprendido”, dijo.