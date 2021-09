Khloe Kardashian presume su figura con un vestido nude

La socialité Khloé Kardashian sorprendió a sus fans el domingo 19 de septiembre al compartir varias imágenes donde parecía una supermodelo. La estrella de televisión lució sensacional con un vestido de red que mostraba su malla SKIMS, diseñada por su hermana Kim Kardashian, mientras posaba contra una pared de piedra beige claro.

La presentadora de Revenge Body agregó lápiz labial rojo y brilló con sus largas uñas rojas mientras modelaba pendientes de aro de oro amarillo. En su leyenda, ella simplemente dijo: “SKIMS”, dejando en claro que estaba ayudando a su hermana mayor. Esto se produce después de que se afirmara que su ex Tristan Thompson es “todavía muy coqueto” con ella.

Los dos se separaron a principios de este año después de que surgieran más afirmaciones de que había irrespetado la relación. Tristan engañó a la estrella cuando estaba embarazada de su hija True y también más tarde con la amiga de Kylie Jenner, Jordyn Woods. Otros reclamos surgieron recientemente, por lo que se espera no haya vuelta atrás.

Sin embargo, la estrella de “Keeping Up With the Kardashians” y el jugador de baloncesto profesional de 30 años están haciendo un “gran trabajo” como padres conjuntos de su hija True, de tres años. Pero el deportista está desesperado por más y no puede resistirse a ser descarado con su ex novia. Una fuente le dijo a Entertainment Tonight que “Khloe y Tristan están haciendo un gran trabajo en la crianza conjunta juntos. Tristan sigue siendo muy coqueto con Khloe y trata de recuperarla”.

Khloe Kardashian está enfocada en su hija True

De acuerdo al informante, “el enfoque de Khloé está 100% en True en este momento y muestra a True que pueden ser co-padres de una manera saludable, al tiempo que se asegura de que siempre se sienta muy amada y apoyada”. Aunque insiste en que no quiere reavivar su relación después de que lo abandonó en 2019, Khloe todavía se esfuerza por incluir a Tristan en eventos familiares para que puedan seguir siendo una familia.

El informante explicó: “Khloe se está asegurando de incluir a Tristan en cenas, salidas, citas de juego con True para que puedan tener tiempo juntos como familia”. Recordemos qe Khloe quedó devastada cuando se enteró de las formas infieles de Tristán, pero recurrió al ejercicio como una forma de terapia. “Uso mis entrenamientos como una forma de terapia… Para mí, realmente me ayudan a tener la cabeza bien, así que estoy emocionado. Siento que necesito tener la cabeza bien”, declaró en su Instagram Stories.