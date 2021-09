Los momentos más vergonzosos de Raúl Velasco en “Siempre en Domingo”

Raúl Velasco protagonizó numerosas controversias durante su larga trayectoria en “Siempre en Domingo”. Conoce las más recordadas

Raúl Velasco fue uno de los presentadores más icónicos de la televisión mexicana en la década de los 80. Durante 28 años estuvo presente cada domingo en el popular programa “Siempre en Domingo” a través de la pantalla de Telesistema Mexicano, la actual Televisa.

Ver la transmisión del programa se convirtió en toda una tradición para los mexicanos. Aunque la grandiosa producción conquistó audiencia en toda América y parte de Europa. Semanalmente llegó a alcanzar más de 350 millones de televidentes, un número que sin duda dejó en evidencia su gran éxito.

El presentador no se guardaba sus opiniones – Foto: Youtube

Personalidades como Julio Iglesias, Lucero, José José, Thalía, Chayanne, Luis Miguel, Selena, entre otros; fueron algunos del sinfín de invitados que visitaron el aclamado programa de variedades musicales.

En casi tres décadas de trayectoria, Raúl Velasco protagonizó numerosos momentos vergonzosos en la pantalla chica que aún en la actualidad siguen en la memoria de los fanáticos del programa. Conoce los más trascendentales

Raúl Velasco y el llamado de atención a “Coque” Muñíz

Jorge Muñíz asistió como invitado a “Siempre en Domingo” para dar a conocer sus inicios en la música. Sin embargo, lo que nunca se esperó el cantante fue recibir un regaño por parte del presentador. Apenas terminó su presentación, Raúl Velasco no perdió la oportunidad de reclamarle por haber hecho playback, lo que él consideraba como un engaño a la audiencia.

“Hizo playback, no hizo una canción en vivo, lo cual no permite competir con igualdad de circunstancias con los demás competidores”, comento Velasco durante la transmisión en vivo.

Joan Sebastián reveló cuando el presentador lo rechazó durante sus inicios

Durante una visita de Joan Sebastián a “Siempre en Domingo” el cantante no dejó pasar la oportunidad de recordar aquel momento en el que le pidió a Raúl Velasco un momento para hablar durante sus inicios en la música y el presentador le dijo que estaba ocupado.

Aunque Sebastián aclaró que no sintió rencor, Velasco le pidió disculpas y le dijo que los tiempos han cambiado y él también.

Raúl Velasco le dijo a Thalía que era “corrientota”

Durante los inicios de Thalía era muy común verla en el escenario de “Siempre en Domingo”, programa que le sirvió como plataforma para dar a conocer su gran talento. En una de sus participaciones, en medio de halagos y felicitaciones el presentador expresó su opinión sobre la apariencia de la cantante.

“Te quiero hacer una observación favorable, desde el día que debutaste en el programa hasta ahora, has tenido una evolución muy grata, este atuendo que tienes ahora corresponde a la de una chica joven, alegre. Te quitaron lo corrientota que te habían puesto el primer día”, comentó Raúl Velasco.

El presentador reveló su molestia con un participante

“El Zorro” fue uno de los tantos cantantes que compartió su talento en la pantalla gracias al programa conducido por Raúl Velasco. Sin embargo, al finalizar de cantar “El Fugitivo”, no recibió el visto bueno del presentador. De hecho, Raúl no supo disimular su disgusto mientras le dijo que “no era una gente autentica, que no es natural, muy afectado y demasiado sofisticado y yo no le considero porvenir dentro de este negocio”, comentó.

Velasco recibió muchas críticas por parte de la audiencia y de su equipo de trabajo, así que en el programa siguiente le pidió disculpas a “El Zorro” por haberlo juzgado a la primera.

Te puede interesar: