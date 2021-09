“Besos y sonrisas” son el mejor combo para Thalía

La estrella mexicana Thalía recordó parte de sus grandes momentos en Brasil, su tema “Equivocada” en portugués y entre otras publicaciones dejó en claro cuál es su combo favorito. Y no, no hablaba de comida sino de sonrisas y besos. Junto a una imagen de sí misma sonriendo hacia una selfie en el espejo, donde además se ve su funda del celular con labios de colores, después de maquillarse con tonos naturales, escribió “Besos y sonrisas, best combo 💋💋💋💋💋”.

“Que sonrisa tan hermosa”; “Tan bella como siempre ❤️😍”; “Reina! Te amamos”; son parte de los comentarios que dejaron junto a la feliz postal que incluso su esposo, Tommy Mottola, se hizo sentir entre todos los usuarios que reaccionaron a la publicación. “🔥FI-YA 🔥❤️❤️”, se lee en la caja de comentarios como muestra de amor.

“Veo este video y llegan a mi mente tantos hermosos recuerdos, junto a mi gente querida de Brasil. Tanta música, tanto arte. Más de 20 años de amor y cariño, caminando y creciendo juntos. ¡Espero verlos muy pronto! OBRIGADO. ❤️”, se lee junto al video que Thalía compartió con los mejores momentos de su carrera en Brasil, con parte de sus éxitos cantados en el idiomas del país hermano, lo que la consagró como una de las latinas más queridas en la tierra de la samba.

Thalía y su icónica estrella en el Pase de la Fama de Hollywood

Con un carrusel de fotos, Thalía recordó su salto al paseo de Hollywood. “Haber tenido el honor de obtener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, más que un logro personal, es un reconocimiento a toda la comunidad latina que vive en este país, que trabaja incansablemente para alcanzar sus sueños”, escribió la también actriz.

La estrella continuó: “Me siento orgullosa y agradecida de mis raíces hispanas. Y de poder contar nuestras historias a través de la música. ¡Gracias por tanto! ❤️”. Otros nombres como Juan Gabriel, Eugenio Derbez, Maná, son parte de la lista de mexicanos que engalanan el Paseo de la Fama de Hollywood.