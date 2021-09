Jennifer Lopez compartió la lección más valiosa que ha aprendido en el mundo del espectáculo

Jennifer Lopez se ha convertido en uno de los íconos más importantes de la actualidad en diversos temas, que no solo abarcan la música y el cine sino que también es una buena referente en el mundo de los negocios y el cuidado personal. Pero esto no pasó de la noche a la mañana, ya que la cantante reveló que tuvo que aprender varias lecciones para poder llegar a donde está ahora.

Y así como tuvo que ir labrando su propio camino a la fama a través de varias caídas, aprendió algunas lecciones en el proceso. Sin embargo, hay una que siempre tiene presente y que forma parte de la clave de su éxito.

La lección más valiosa que ha aprendido Jennifer Lopez sobre su carrera

Durante una entrevista con la revista Adweek, la cantante de “Jenny from the block”, reveló que si bien es una mujer que abarca todo tipo de estratos, siempre tiene en cuenta una lección muy importante para ella, de modo que pueda salir adelante sin importar las circunstancias.

“Valorar lo que contribuyes y, en última instancia, saber cuándo y cómo construir y capitalizar eso. Entonces, se trata de ser un activo escaso”, dijo Lopez a la revista. “Lo que nos han vendido como artistas es que eres un centavo por docena. La próxima chica vendrá y habrá alguien que será más joven y mejor que tú, y esa no es la verdad”.

La famosa artista comentó que en el mundo del espectáculo, que es tan agresivo últimamente, la autenticidad es crucial y que es muy importante saber valorar cada aspecto, en especial a las mujeres en los tiempos modernos.

“Es como si fueras desechable, y especialmente como mujeres. Para mí, lo que me doy cuenta es que solo hay una yo. Y lo que cada uno tiene para ofrecer es excepcionalmente diferente a todos los demás”.

Lopez quiere darle empoderamiento a las mujeres

En la misma entrevista, la cantante también reveló que tiene varios proyectos en la mira, uno de ellos más orientado al mundo de la música y el cine por lo que es más conocida en todo el mundo.

“Tengo tres películas que saldrán en 2022. Una es “Marry Me”, con la banda sonora. También estoy trabajando en nueva música, preparando una gira que no puedo esperar para comenzar cuando el mundo se abra aunque sea un poco más y las cosas vuelvan a la normalidad”, dijo Jennifer Lopez.

También dejó ver que el espectáculo no es lo único que tiene en mente para hacer crecer sus proyectos sino también su faceta de mujer de negocios, comentando que busca darle a las mujeres una vida más agradable a través de sus emprendimientos.

“Simultáneamente, estoy construyendo la marca de estilo de vida JLo. Es una misión que va a ser una gran parte de mi segundo acto: empoderar a las mujeres para crear su vida más hermosa”, dijo la actriz.

Tiene su propio círculo íntimo muy reducido

Jennifer Lopez también reveló que a pesar de ser una figura pública, su círculo íntimo es más reducido de lo que muchos pensarían por su estatus de celebridad, alegando que son aquellos en los que ella más confía y quienes le brindan un amor sincero.

“Tengo un círculo pequeño y me gusta así. No soy la persona que recibe cien mensajes de texto al día o cuyo teléfono suena constantemente. Eso no es lo que soy. Tengo un grupo muy pequeño de personas muy cercanas en las que confío y que amo, y que me entienden como una persona pública pero también como una persona privada”, confesó la cantante.

