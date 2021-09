Cómo el documental “Britney vs Spears” de Netflix puede ayudar a otros artistas en batallas legales

Britney Spears es una de las estrellas más grandes de la industria de la música. Sin embargo, la cantante ha estado en el centro de atención por más que su talento, ya que varios de sus videos publicados en Instagram ha mostrado el complicado estado físico y mental. Pero un documental que llegará de la mano de Netflix no solo pretende ayudar a Spears sino también a otras celebridades en el futuro.

El público no siempre ha sido amable con la cantante, pero el movimiento #FreeBritney estalló en respuesta a su disputa de tutela, rechazando que su padre sea quien se encargue de manejar la mayoría de los aspectos en su vida y apoyando la decisión de que la intérprete de “Baby One More Time” pueda tener una vida independiente.

“Britney vs Spears”: un documental de Netflix muy actual

“Britney vs Spears” se estrenará en Netflix el 28 de septiembre. Al día siguiente, el 29 de septiembre, marca la audiencia judicial más importante, hasta la fecha en la larga y prolongada batalla legal de la cantante, mientras lucha por su libertad fuera de la tutela bajo la que ha estado bajo más de una década con su padre, Jamie Spears, actuando en gran parte como su único tutor.

En el tráiler liberado por Netflix, la voz de la estrella del pop se escucha en una grabación de audio de su testimonio del 23 de junio en el Tribunal Superior de Los Angeles, donde se dirigió a la corte por primera vez públicamente, diciéndole al juez que está traumatizada y suplicando: “solo quiero recuperar mi vida”.

El documental de Netflix se centrará en la tutela de Spears, planteando preguntas sobre la necesidad del acuerdo legal altamente inusual y la presunta corrupción de la participación de su padre, además de los problemas más grandes con las leyes de tutela y el sistema de justicia en general.

Aunque el tráiler no revela exactamente quién estará en el documental, el clip incluye voces en off de varias personas que intervienen en la saga de tutela de Spears, incluido el ex de Spears, el paparazzo Adnan Ghalib, y un experto legal que parece ser un abogado especializado en casos de tutela.

Las celebridades pueden beneficiarse de hacer públicas las batallas legales

Britney vs Spears tiene el potencial de causar un efecto dominó. El público ha demostrado el apoyo hacia Britney y su descontento por la vida que lleva actualmente. Sus fanáticos y compañeros en la industria del entretenimiento han sido increíblemente francos al salir en defensa del ícono pop.

Las celebridades a menudo permanecen en silencio con respecto a las disputas legales. Y si bien la de Spears ya ha estado en la esfera pública, un documental tiene la capacidad de arrojar más luz sobre ella y empujar aún más la recepción de las personas. Según reseña Cheat Sheet, los documentales tienen el poder de difundir la conciencia y profundizar en un tema para infundir simpatía en sus espectadores.

Los servicios de streaming proporcionan documentales con más alcance que nunca. Cualquier celebridad que se enfrente a batallas legales similares en el futuro tiene la capacidad de llegar al público a través de la realización de documentales.

Britney vs Spears ofrecerá otra perspectiva informativa a la disputa legal de la que se habla ampliamente. La percepción pública no necesariamente puede anular un procedimiento legal, pero puede crear conciencia y cambio. Esa es una poderosa salida que los documentalistas ya han estado utilizando para una amplia gama de otros temas.

El ejemplo del caso Johansson vs Disney

Scarlett Johansson recientemente presentó una demanda contra el gigante de los medios, Disney. Ella alegó que la compañía lanzó intencionalmente “Black Widow” en su plataforma de streaming, Disney +, para hacer crecer su servicio de transmisión, limitando así las ganancias de Johansson en el acuerdo de su contrato.

Ella hizo un eco en toda la industria al hacer público este asunto legal. La reacción del público y la industria ayudó en la intención de Johansson de cambiar la forma en que Disney está abordando su estrategia de distribución durante la pandemia de coronavirus.

Al igual que Britney, la actriz aprovechó que el caso se hizo público para conseguir más respaldo. Y con un documental sobre este tipo de disputas, es posible que la parte afectada pueda recibir más apoyo, algo que podría ser crucial a la hora de formalizar las cosas en un tribunal.

