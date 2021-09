Paul Stanley está dispuesto a no ‘perder el juicio’: yo sé bien el gran padre que tuve

Paul Stanley está en plenas grabaciones del nuevo programa Perdiendo el juicio que se estrena este lunes en la televisión mexicana. El actor y conductor nos habló de cómo toma los buenos y malos comentarios dentro de su profesión; también, de esos constantes ataques hacia la figura de su padre.

“Perdiendo el juicio es un proyecto que yo creo que le va a gustar mucho a todo nuestro público porque es prácticamente… bueno, yo soy un litigante, estás hablando con el abogado Paul Stanley y nosotros, el bufete de abogados Van Rankin-Stanley-Nava, nos dedicamos a defender a todos los acusados, ya tenemos a varios clientes y ya verán”, adelantó el también conductor de Hoy.

Agregó, “nosotros buscamos la justicia, pero de otra manera, ya la verás. No quiero quemar todo, pero de verdad es un gran proyecto, yo lo veo como un roast, pero de una manera más leve de juzgar a los personajes que estarán en los episodios”.

Perdiendo el juicio, consta de 12 capítulos y es protagonizada por Roberto Palazuelos, Lola Cortés, Alejandro Tomassi, Jorge Burro Van Rankin, Paul Stanley, Juan Carlos El Borrego Nava y Hugo Alcántara; la producción es Memo del Bosque.

“La verdad es que son puros brothers, ya había tenido la oportunidad de trabajar con Lolita, con Burro; soy virgen con Memo del Bosque aunque ya lo conocía, en serio que él y toda su producción son unos tipazos; a Roberto Palazuelos también tengo tiempo de conocerlo y la verdad es que te puedo decir que hay un buen relajo entre nosotros”, añadió.

Paul Stanley suma nuevos proyectos

“Siempre estoy buscando nuevas cosas, aceptando nuevos proyectos y desde que me habló Memo me emocionó la idea, se me hizo muy divertida y también que es un gran productor, pues es un gusto trabajar con él”.

Paul Stanley con su característico humor se definió de una manera especial: “Yo creo que yo soy de los buenos para todo; soy bueno para trabajar, soy bueno para la fiesta, soy bueno para las amistades…”.

Agregó, “también creo que hay dos cosas en esta carrera: siempre ser dedicado, constante y disciplinado aunque tengo que decir que siempre existe eso de caer y levantarse, me ha pasado, pero también mucho de relaciones públicas. Es importante saber moverse porque por más amistoso que seas nadie nunca va a ir a tu casa a decirte: ‘Por favor trabaje conmigo, señor’, no”.

Habla de los constantes ataques a la figura de Paco Stanley

El comunicador señaló cómo toma los comentarios buenos y malos entre los internautas.

“No sé, pueden existir, de pronto pueden haber haters en las redes sociales que te ataquen o te feliciten por ciertas cosas. La verdad es que te podría decir que soy bendecido porque así que digas cómo me molestan en redes, la verdad es que no”.

Pero señaló, “sería más cuando viene el aniversario luctuoso de mi jefe, que me empiezan a molestar con lo mismo de siempre, que narcotraficante o de la cocaína y toda esa onda, pero sería lo único. La verdad es que no se meten con mi forma de ser o cosas así”.

“Obviamente cuando se meten con mi familia (…) al principio sí me dolía mucho y me daba mucha impotencia, porque quería contestarles, pero aprendí a que eso se me resbalara, porque yo sé bien el gran padre que tuve; lo que diga otra gente me vale madres”.

Paul Stanley, listo para “perder el juicio”

Perdiendo el juicio es un sitcom que se lleva a cabo en una sala de juicios, que abrirá sus puertas para juzgar a diferentes famosos.

“Ya solo quiero invitar a la gente a que disfrute este programa que pondrá a debate quién es el bueno y quién no, lo que motivará a que la gente se una frente a la pantalla; el programa es una locura, pero la gente se va a divertir mucho”, finalizó.

¿Cuándo y dónde ver Perdiendo el juicio?

Estreno este 27 de septiembre por Las Estrellas. Todos los lunes al terminar el noticiero de Denise Maerker.

En cada capítulo se conocerá el caso de una celebridad. Entre los acusados que participan en esta temporada se encuentran: Eduardo Yáñez, Albertano Santacruz, Deyanira Rubí, Alfredo Adame, La Chupitos, Jorge Coque Muñiz y Doña Lucha, entre otros.

