10 lecciones de J.R.R. Tolkien desde la Tierra Media

Este 3 de enero se cumplirá el 125 aniversario del nacimiento de J.R.R. Tolkien, uno de los autores británicos más influyentes en la literatura de fantástica. Te compartimos algunas de las enseñanzas que te puede dejar su obra.

Errar

“No todo lo que es de oro reluce, ni toda la gente errante anda perdida”, escribió Gandalf a Frodo en un pasaje de La comunidad del anillo, refiriéndose a Trancos, el montaraz, es decir, Aragorn, quien acompaña a los hobbits en el inicio de su viaje. La frase no sólo infiere que no se puede “juzgar a un libro por su portada”, sino que, en ocasiones, no está mal “estar un poco perdido”, pues todos necesitamos un momento de búsqueda.

Sobre los tiempos difíciles

A través de la voz de Gandalf en la primera entrega de la saga de El señor de los anillos, el autor invita a sobrellevar las crisis: “Todo lo que tenemos por decidir es qué hacer con el tiempo que se nos ha dado”. Si bien hay tiempos difíciles que desearíamos no tener que pasar o eventos que quisiéramos evitar, el mago resalta que eso es algo fuera de nuestro control, sin embargo, depende de nosotros cómo hacerles frente.

La verdadera riqueza

El viaje para recuperar el tesoro perdido de Erebor y la avaricia de Smaug hacen reconsiderar lo que es realmente importante para el Rey bajo la montaña. “Si muchos de nosotros diéramos más valor a la comida, la alegría y las canciones que al oro atesorado, éste sería un mundo más feliz”, dijo Thorin Oakenshield, mientras hace las paces con Bilbo Baggins.

Enfrentar los miedos

Las aventuras y batallas de los héroes de Tolkien los hacen encontrarse en varias ocasiones encrucijadas y el miedo está presente. Sin embargo, huir no suele ser la respuesta, ya que las consecuencias son inevitables, como explica Sador, en Los hijos de Húrin: “El hombre que huye de lo que teme acaba comprobando que sólo ha tomado un atajo para encontrarse con ello”.

La naturaleza para J.R.R. Tolkien

“Todo tiene su valor y cada cosa contribuye al valor de las otras”, dijo Yavanna, una de las Valar en el Silmarillion. Este personaje, ligado fuertemente a los árboles, refleja la fascinación del autor por la naturaleza y su labor como ecologista. Tolkien reconocía la sabiduría y el valor que tenían los árboles, por lo que el cuidado del medioambiente era importante para él, razón por la cual era parte importante de su literatura.

“El trabajo que no se empieza es el que más tarda en terminarse”

Una frase de Samsagaz Gamgee en La comunidad del anillo. Postergar una tarea o una proyecto sólo hará que los resultados sean más tardados. Una lección de un hobbit para hacerte responsable y cumplir con tus obligaciones o llevar a cabo las ideas que tengas en mente.

“Los atajos cortos traen retrasos largos”

Los hobbits de Tolkien guardan una sabiduría desde la comodidad del hogar. Peregrin Tuk o Pippin, quien llegó a estar al servicio de la corte de Denethor, en Gondor, emitió esta frase en el comienzo del viaje junto a Frodo, Sam y Merry en La comunidad del anillo. Si bien en este caso se refería a visitar una posada para evitar cruzarse con otro jinete oscuro, la frase puede aplicarse en otros casos. Por tratar de ahorrar tiempo o evitar lo inevitable se pueden llegar a complicar las cosas.

“Los hechos no serán menos valientes porque no son alabados”

Una frase de Aragorn en el libro de El retorno del rey, en los cuales menciona que aunque muchos no sabrán del sacrificio y valentía de algunos en la guerra, no significa que no tendrán un valor importante. El heredero del trono de Gondor da a entender que, a pesar de que muchas veces no recibas una recompensa o gratificación inmediata por tus acciones, no significa que no sea tu deber hacer lo correcto.

“Ni el más sabio conoce el f in de todos los caminos”

Gandalf menciona esta frase en La comunidad del anillo al hablar de Gollum con Frodo, quien cree que al ser corrompido por el Anillo Único merece morir. Además de demostrar que hay que tener compasión incluso a quien parece no mercerla, da un poco de su paciencia y sabiduría al hobbit, al asegurarle que la incertidumbre del futuro es parte natural de la vida y que, por ello, no debes tomar decisiones y emitir juicios pues no tenemos control sobre lo que sucedió o puede llegar a pasar en el futuro.

“El coraje se encuentra en sitios insólitos”

Una máxima dicha por Gildor Inglorion a Frodo en La comunidad del anillo que coincide con los dos protagonistas de las obras más representativas de J.R.R. Tolkien, El hobbit y El señor de los anillos. Bilbo y Frodo son un tipo de héroe diferente, dos hobbits que, aunque pequeños, lograron grandes cosas y ayudaron a devolver la paz a la Tierra Media. La grandeza y la valentía, de acuerdo con lo dicho por el elfo, puede provenir de cualquier parte y surgir de quien menos lo esperas. Gildor comparte esa frase con Frodo cuando el hobbit se preocupa por ser perseguido por los jinetes oscuros que sirven a Sauron; el elfo le afirma que, aunque en ese momento no confía en él mismo para afrontar el reto, puede encontrar el valor para lograr su misión, incluso, en el escenario más desalentador.