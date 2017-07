El silencioso y raro cáncer que puede confundirse con gastritis

El cáncer gastrointestinal es un raro y peligroso tipo de Cáncer que en México cobra la vida de cientos de personas cada año, debido en muchas ocasiones a que no es detectado a tiempo o a que se confunde con gastritis

Y es que, debido a su rareza y síntomas parecidos a los de la gastritis y colitis, tanto médicos como pacientes suelen confundir este tipo de cáncer con esas enfermedades, haciendo más difícil su tratamiento.

En el marco del día de Lucha Contra los Tumores del Estroma Gastrointestinal (GIST por sus siglas en inglés), el Dr. Karim Dip Borunda, informó que este raro cáncer se presenta en México en al menos 2 mil nuevos pacientes anualmente y puede aparecer a cualquier edad.

“Este tipo de cáncer se confunde fácilmente con una úlcera u otros síntomas de otra enfermedad, de ahí su peligrosidad”, dijo el doctor.

El doctor del Centro Médico Siglo XXI, mencionó que un tumor de estroma gastrointestinal es una enfermedad en la que se forman células anormales en los tejidos del tubo gastrointestinal.

Los tumores de GIST pueden ser malignos (cancerosos) o benignos (no cancerosos) y son más comunes en el estómago y el intestino delgado, pero se pueden encontrar en cualquier lugar del tubo gastrointestinal.

En primeras etapas no hay síntomas, pero al no diagnosticarlo, con el tiempo, el volumen de los tumores, sufren opresión de algún órgano, que si no es tratado a tiempo puede ocasionarle la muerte al paciente.

“Su crecimiento a diferencia de otros tipos de cáncer es más lento, por lo que en muchas ocasiones se tiende a dar otros tratamientos que obviamente no mejoran la salud del paciente”.

Según algunos estudios y estadísticas, este tipo de cáncer ataca de una forma mayor a los hombres que a las mujeres, aunque esto no las excluye a ellas de padecer esta enfermedad.

En entrevista con Publimetro, el doctor también informó que a diferencia de otros tipos de tumores, esta enfermedad no tiene una causa comprobada para su aparición y únicamente se sabe que entre el 4 y 5% de los pacientes que la presentaron fue hereditario.

Síntomas de este tipo de cáncer

El Dr Dip informó que entre los principales síntomas que pueden presentar los pacientes está:

Dolor abdominal

Vómito

Pérdida de peso y apetito

Evacuaciones con sangre.

Sensación de mucho cansancio.

Dificultad o dolor al tragar.

Sensación de estar lleno después de comer muy pocos alimentos.

Prevención y Tratamiento

El especialista aseguró que para prevenir esta enfermedad es importante:

Un correcto diagnóstico a tiempo

Realizar estudios como la endoscopia o la colonoscopia

Alimentarse correctamente

Revisión con un patólogo correctamente calificado

En caso de presentar la enfermedad se deberá operar y dar tratamiento para su cura, la cual según el especialista es posible en el 90% de los casos si se detecta a tiempo.

El doctor también dijo que existen tratamientos quirúrgicos y medicamentos que, a la fecha, sólo están al alcance de quienes cuentan con Seguro Popular. Por esa razón la Fundación GIST México, exhorta a las autoridades de salud a que consideren estos tumores, dentro del Fondo que cubre Gastos Catastóficos del Seguro Popular, ofreciendo así más esperanzas de vida a estos pacientes.

Finalmente el doctor recalcó la importancia de informar a la población y capacitar tanto a médicos como estudiantes de medicina para que sepan cómo detectarlos y tratarlos, pues de no hacerlo en tiempo y forma, es mortal.

