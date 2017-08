Conoce las delicias gourmet que puedes probar en un vuelo

Para cada persona, viajar representa una combinación de emociones. Por un lado la alegría de visitar otro destino o regresar al lugar de origen y, por otro lado, el estrés y agotamiento que producen tantas horas de vuelo y los protocolos migratorios.

Es natural que con el ajetreo de preparar las maletas, dejar todo organizado (en el hogar o en el trabajo), comprar los recuerditos, hacer el check in, ver que las maletas no se pasen del peso establecido y comprar las mentas y gomas de mascar para que no se tapen los oidos, lo último que piensa hacer el viajero es comer bien, como una previsión a la cantidad de horas a bordo.

Por éstas y otras razones es que desde que pasa todo el “corre corre” y el pasajero coloca su primer pie en la aeronave su estómago le empieze a gritar: ¡tengo hambre!

Escoger qué comer durante un vuelo podría parecer una tarea difícil. Especialistas de Aeroméxico nos cuentan los aspectos que se deben tomar en cuenta al momento de optar por el menú que ofrece la aerolínea –tanto en la clase turista como en la clase premier– para que un viaje de placer no se convierta en un viacrucis aéreo.

Entre mayor sea la duración del vuelo, más completo será el servicio de alimentos que incluye desayunos, entretiempos, refrigerios, comidas y cenas.

Actualmente el vuelo más largo de la citada aerolínea es el que va desde Ciudad de México hasta Shanghái, con una duración de 16 horas y cuatro servicios alimenticios.

El horario es un factor importante para determinar el menú de un vuelo; los que tienen un horario de salida en la madrugada o en la mañana, tendrán un desayuno para ambas clases.

¿Qué tipos de menús tiene y cómo se pueden solicitar en clase turista y en clase premier?

Para ambas cabinas el pasajero puede solicitar los alimentos denominados especiales, sin embargo, hay una condición; que el vuelo debe de ser en una ruta internacional con una duración mayor a tres horas. Esta solicitud, se puede hacer por teléfono a través del call center de Aeroméxico hasta 24 horas antes de la salida del vuelo.

Kosher, alimentos blandos, para personas diabéticas, bajos en sodio, bajos en calorías, vegetarianos, sin gluten, entre otros, son algunos de los tipos de menús especiales con los que cuentas Aeroméxico, que aplica la misma modalidad en clase premier sin importar la ruta.

Estas opciones tienen un tiempo de vigencia no mayor a dos años, con cuatro ciclos que cambian cada mes.

El menú que ofrecen las aerolínes depende de la duración del vuelo. / Cortesía Aeroméxico

Chef asesores

Esta aerolínea tiene diferentes chefs asesores, dependiendo del origen de la ruta. Para la mayoría de sus destinos el asesor es el reconocido chef mexicano Enrique Olvera, quien diseña los menús para ambas cabinas. Otros asesores con los que cuenta son Grupo Edo Kobayashi para los vuelos que van desde la Ciudad de México hasta Tokio y una chef coreana para la nueva ruta de Seúl.

Cinco recomendaciones para comer en un avión:

También hay protocólogos que indican cómo comer en un avión. / Dreamstime

1-Tratar de tomar agua para mantenerse hidratado.

2-No comer en posición muy reclinada para evitar mancharse la ropa.

3-Tener disposición a las opciones de menús ofrecidos en las distintas rutas y cabinas.

4-A pesar de que sea horario de comida, mantener siempre el cinturón de seguridad abrochado.

5-Cuidar el movimiento de brazos al momento de partir los alimentos para evitar molestar a los pasajeros que están al lado.