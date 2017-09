¡El delineador blanco volvió! Nosotros te decimos cómo usarlo

Hagamos un flashback. ¿Cuándo usaste por última vez delineador blanco? Sí, exacto. Cuando todavía veías a Jennifer Aniston en “Friends” o las Spice Girls nos hacían saltar con su “Wannabe”. Pero lo hemos dicho infinitas veces: en moda y beauty todo vuelve, aunque reformulado. Por eso llevamos un tiempo viendo en las alfombras rojas del hemisferio norte propuestas de makeup con delineado blanco –o nude– como protagonista, aunque se trata de una versión 2.0.

Lo cierto es que será un infaltable del verano, y motivos no le faltan. En palabras de las sub 20 es fancy, pero no sólo eso; ayuda a verse más despierta, potencia la mirada porque aporta luz y da profundidad, y deja crear looks más audaces.

• Objetivo 1: Ojos más grandes y brillantes. Se puede realizar un delineado que va más allá de la tradicional línea, simplemente aplicando el delineador blanco en la orilla del párpado inferior y luego en cada costado del ojo.

• Objetivo 2: Iluminar. Esto se consigue con un toque sutil en el lagrimal.

• Objetivo 3: Como sombra. Pruébalo antes de salir a la calle, porque no a todas le queda bien. Para esto realiza primero una línea ancha sobre el párpado móvil, y luego aplica una sombra de otro color para agregarle efecto. En este sentido, los tonos neutrales como el blanco, el negro y el nude funcionan bien con colores brillantes. Asimismo se lo puede usar solo, sin aplicarle otro color, pero complementando con un tono vibrante en los labios como fucsia o rojo.

• Objetivo 4: A lo ‘it girl’. Gigi Hadid creó su propio estilo: primero una línea negra a ras de pestañas, y sobre ésta un trazo blanco.

