Todo lo que debes saber acerca de la caducidad del maquillaje

El maquillaje es un básico en la vida de muchas mujeres, tenemos nuestra cosmetiquera pegada a nosotros durante años y muchas veces no nos ocupamos de abrirla y sacar todo aquello que ya no sirve, pero, digo, ¡es maquillaje! ¿cómo podría dejar de funcionar si me sigue dejando un rostro increíble?

Bueno, aquí viene una mala noticia, pero tienes que saberlo. Todo el maquillaje que utilizamos tiene fecha de caducidad y debemos estar súper pendientes de ello, pues podríamos comprometer la salud de nuestra piel.

Antes de que corras a tirar todo el contenido de tu bolsita de cosméticos, aquí te explicaré paso a paso el cómo y por qué de la revisión periódica de todo lo que utilices para maquillarte.

Claves para saber la caducidad de tu maquillaje:

Seguramente has visto en tus cosméticos un símbolo de un frasquito abierto que dentro tiene un número y una “M”, eso indica los meses podrás utilizar el producto antes de cambiarlo, por ejemplo, “12 M” significa que tiene una duración de 12 meses una vez abierto.

Internet

En caso de no haber abierto el producto, este tendría tres años de vida a partir de su fecha de fabricación.

Para conocer cuándo se fabricó algún producto revisa el “batch code”, que es un código serigrafiado que encuentras en el embase, el cual indica los datos, mismos que puedes corroborar en http://checkcosmetic.net/ que decodificará la información para ti, proporcionándote la fecha de fabricación y tiempo aproximado que le queda de uso a tu maquillaje.

Productos en crema

Son los que caducan más rápido porque están expuestos al tacto directamente, por lo que es recomendable utilizar espátulas para este tipo de productos y así alargar su tiempo de vida.

¿Cuánto tiempo dura cada producto?

Base de maquillaje / corrector: Dos años máximo

Polvos sueltos / bronceadores: Hasta tres años

Sombras de ojos: Hasta dos años

Delineadores: Máximo un año

Rímel: Máximo seis meses

Labial: Hasta tres años (sólo si no se comparten, lo ideal es aplicarlo con espátula)

Brochas: No tienen fecha de caducidad pero debes limpiarlas una vez por semana

También puedes leer:

Bauble Brows la nueva tendencia en cejas

Lo más visto en Publimetro TV: