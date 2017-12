Checa este top 10 de cocteles navideños

Para celebrar las fiestas decembrinas, qué mejor que brindar con estos deliciosos cocteles navideños, que corresponden a creaciones ganadoras en el World Class, que es la competencia que reúne a los talentos más sobresalientes de la mixología en el mundo.

Los criterios más importantes para las bebidas que sobresalieron son que pueden prepararse fácilmente en casa.

Aquí te decimos cuáles fueron los mejores 10 cócteles de Navidad del mundo:

Spiced Apple Crumble – Zacapa 23

Tiempo de preparación: 1 minuto

Dificultad: Fácil

Contenido de alcohol: 11 g

Los ingredientes son fáciles de obtener, pues el jugo, el ginger ale y la canela son básicos, mientras que el tiempo de preparación es de menos de un minuto, por lo que no harás a tus invitados esperar demasiado.

Las únicas herramientas de cocina que necesitarás son un rallador para la canela, un cuchillo y una tabla de cortar para la rebanada de manzana, elementos que incluso el chef más renuente debería tener a mano.

Ingredientes:

Ron Zacapa de 35ml

Zumo de manzana de 110 ml

10 ml de ginger ale

1 ramita de canela

1 manzana para la guarnición

Método:

Paso 1 – Vierta el Ron Zacapa y el jugo de manzana en un vaso alto.

Paso 2 – Agregue hielo y cubra con la cerveza de jengibre, terminando con algunos pedazos más de hielo.

Paso 3 – Rallar la ramita de canela sobre la parte superior de la bebida (aproximadamente un cuarto de cucharadita debería ser suficiente).

Paso 4: Corta una rodaja fina de manzana (con cáscara) y úsala para decorar.

Cortesía

Margarita de invierno caliente – Don Julio Blanco

Tiempo de preparación: 1 minuto

Dificultad: Fácil

Contenido de alcohol: 88g

Esta bebida tiene componentes como vino tinto, especias, jarabe y cítricos, pero lo que la hace especial es la presencia de tequila.

La mayoría de los ingredientes son fáciles de encontrar y para prepara se debe poner las mismas medidas de agua y azúcar, agregar un puñado de clavos de olor, una pizca de pimienta, una ramita de canela, unas pasas y aproximadamente un cuarto de nuez moscada.

Revuelva a fuego lento hasta que el azúcar se disuelva, asegurándose de que no hierva, luego déjelo enfriar. Se deben cortar las especias y decantar el jarabe en una botella con tapa o jarra.

Ingredientes:

200 ml de tequila Don Julio Blanco

200ml Merlot

Jarabe de especias especiado 80ml

100 ml de jugo de limón recién exprimido

1 naranja para el giro

Método:

Paso 1: Llena una jarra grande con hielo.

Paso 2 – Agregue todos los ingredientes a la jarra y revuelva.

Paso 3 – Servir en vasos y adornar con cáscara de naranja (con médula mínima), girando la cáscara sobre la parte superior de la bebida para liberar los aceites.

Cortesía

Champagne Cosmo – Vodka Cîroc

Tiempo de preparación: 1 minuto

Dificultad: moderada

Contenido de alcohol: 15 g

No hay muchas bebidas que se vean tan sofisticadas como un cóctel de Champagne. Se trata de una bebida que contiene el sabor agrio del arándano y la nitidez de la lima. El toque naranja trae una deliciosa fragancia cítrica y un toque de sabor festivo.

Ingredientes:

Vodka Cîroc 35 ml

Jugo de arándano 45ml

35 ml de champán

10 ml de jugo de lima fresco (alrededor de media lima)

1 naranja para el giro

Método:

Paso 1 – Agregue el vodka Cîroc, el jugo de arándano, el jugo de lima y el hielo a una coctelera, luego agite por unos segundos (de ocho a diez debe ser lo suficientemente largo).

Paso 2 – Cuele a través de un colador de malla fina o tamiz en una flauta de champán fría.

Paso 3 – Arriba con el Champagne.

Paso 4: Adornar con un toque de naranja.

*Para hacer esto, use un pelador de verduras o un cuchillo filoso para quitar una tira de 1 cm de ancho de la cáscara de la naranja (trate de obtener la menor cantidad de médula posible), gire en direcciones opuestas sobre el vidrio para liberar los aceites, luego colóquelo en el lado para servir.

Cortesía

Cóctel de bastón de caramelo – Ketel One Vodka

Tiempo de preparación: 1 minuto

Dificultad: Fácil

Contenido de alcohol: 21 g

La belleza del vodka es que se puede infundir con casi cualquier cosa, desde la vainilla dulce hasta el chile picante.

Asimismo, pocas cosas evocan el espíritu festivo como los bastones de caramelo con rayas blancas y rojas, convirtiéndolos en el ingrediente perfecto para una infusión de temporada.

Por lo que un borde de bastón de caramelo triturado es una guarnición opcional para este cóctel dulce y fuerte o, si prefiere que sus bebidas sean un poco más secas, agregue un chorrito de jugo de lima al agitar para equilibrar la dulzura.

Ingredientes de Infusión de Caña de Caramelo:

1 vaina de vainilla

6 bastones de caramelo de seis pulgadas

1 botella de Ketel One Vodka

Cóctel Ingredientes:

Vodka de caña dulce de 50ml

25 ml de clara Crème de Cacao (más un poco para el borde)

1 pizca de amargos de Angostura

Salpicaduras de brandy de cereza para el color (si es necesario)

Bastón de caramelo triturado para el borde

Método de Candy Cane:

Paso 1 – Vierta el Ketel One Vodka en un recipiente con tapa.

Paso 2 – Divida la vaina de vainilla longitudinalmente con un cuchillo afilado y agregue al vodka.

Paso 3: Rompa o triture los bastones de caramelo (aplastar con un rodillo o utilizar un procesador de alimentos).

Paso 4 – Agregue los bastones de caramelo triturados al tarro con la vaina de vainilla y el vodka.

Cortesía

Hot Rum Punch – Zacapa 23

Tiempo de preparación: 3 minutos

Dificultad: moderada

Contenido de alcohol: 64 g

Para preparar esta bebida se requieren de ingredientes básicos en la cocina, como la mantequilla, la miel, junto con el ron.

La mantequilla le da al ponche una textura deliciosamente sedosa y un toque de sabor salado, que complementa la dulzura del ron, mientras que las aromáticas especias festivas cobran vida gracias al calor de la bebida.

Las especias son una parte clave de este ponche invernal: si quieres realzarlas aún más y aumentar los aromas, decora la parte superior de cada bebida con nuez moscada rallada.

Ingredientes:

Ron Zacapa 200ml

1 cucharadita de mantequilla

Cualquiera de las siguientes especias enteras: canela; nuez moscada; jengibre; Clavo; y cardamomo

40 ml de miel 120ml de agua caliente

Método:

Paso 1 – Agregue los ingredientes a una olla de agua caliente y revuelva.

Paso 2 – Vierta en un tazón de ponche.

Paso 3 – Servir en vasos de ponche individuales.

Cortesía

The Martinez – Tanqueray No. Ten Gin

Dificultad: moderada

Contenido de alcohol: 25 g

Para realizar esta bebida, las únicas herramientas que necesitarás son un pelador de verduras para el giro de naranja, algo para remover, un colador y un vaso con tallo para servir.

Ingredientes:

50ml Tanqueray No. TEN gin

25 ml de vermut dulce

Licor de Maraschino 5ml

2 guiones amargos de naranja

1 naranja para el giro

1 cereza al marrasquino

Método:

Paso 1 – Agregue el Tanqueray No. TEN ginebra, vermut dulce y licor Maraschino a un vaso mezclador con los bitters.

Paso 2 – Agregue hielo y revuelva por unos segundos hasta que se enfríe – pare y pruebe de vez en cuando para asegurarse de que la bebida no se diluya demasiado.

Paso 3 – Colar en un vaso de Martini congelado o cupé.

Paso 4: Utiliza un pelador de verduras para quitar una tira de cáscara de la naranja (trata de obtener la menor cantidad de médula posible) y gira el vaso para liberar los aceites.

Paso 5: Adornar con una cereza Maraschino.

Cortesía

Nutty Rye Eggnog – Bulleit Rye Whisky

Tiempo de preparación: 1 minuto

Dificultad: Fácil

Contenido de alcohol: 18 g

La base de esta receta es el centeno, un licor seco que no domina los delicados ingredientes lácteos. El sabor amaderado del Bulleit Rye proporciona una base sabrosa, que garantiza que la dulzura de la crema, el huevo y el jarabe no se convierta en una enfermedad, especialmente si se sirve junto con los puñados habituales de golosinas festivas azucaradas.

El toque adicional de portero le da a la bebida final su sombra más profunda y sabor ligeramente maltoso.

La receta es sencilla: simplemente agregue los ingredientes al agitador, agite para combinar y viértalo en vasos llenos de hielo.

Ingredientes:

50 ml de whisky Bulleit Rye

15ml de leche

15ml de crema

10 ml de jarabe de azúcar

1 huevo

10ml Dublin Porter Guinness

1/4 cucharadita de virutas de chocolate

Método:

Paso 1 – Vierta el whisky Bulleit Rye, leche, crema y jarabe de azúcar en una coctelera y agregue el huevo.

Paso 2 – Agite para combinar sin agregar hielo (batido "seco").

Paso 3 – Agrega hielo y agita una vez más.

Paso 4 – Vierta el Dublin Porter Guinness en un vaso Old Fashioned.

Paso 5 – Agrega hielo.

Paso 6 – Cuele los contenidos del agitador en el vaso.

Paso 7: Adornar con virutas de chocolate

Cortesía

Scotch Manhattan – El singleton de Dufftown

Tiempo de preparación: 1 minuto

Dificultad: moderada

Contenido de alcohol: 19 g

Conocido a veces como Rob Roy, el Scotch Manhattan consiste en cambiar la base de centeno habitual de un Manhattan normal por el whisky escocés.

Su tono naranja rojizo cálido y sabores complejos significa que es una buena opción para ocasiones festivas. Mejor aún, su simplicidad significa que hacerlo en casa no requerirá horas en la cocina mezclando.

Ingredientes:

50 ml El Singleton de Dufftown

25 ml de vermut dulce

1 pizca de angostura amargos

1 cereza al marrasquino

1 naranja para el giro

Método:

Paso 1: Vierta el whisky, el vermut dulce y una pizca de amargos Angostura en un vaso mezclador.

Paso 2: Agregue hielo y revuelva por unos segundos hasta que se enfríe.

Paso 3: Colar en un vaso Martini o cupé.

Paso 4: Usa un pelador de verduras para quitar una tira de piel de naranja.

Paso 5: Adornar con una cereza Maraschino.

Cortesía

Hot Toddy – Johnnie Walker Gold Label Reserve Scotch Whisky

Tiempo de preparación: 2 minutos

Dificultad: Fácil

Contenido de alcohol: 16 g

El whisky, la miel y el jugo de limón son una combinación clásica difícil de equivocar: el sabor ácido del limón se suaviza con la miel dulce, mientras que la simplicidad de la bebida permite que las notas fuertes y cremosas de la base de Johnnie Walker brillen.

Para servir, se debe adornar con una rodaja de limón y canela. Si desea mostrar a sus invitados que ha hecho un esfuerzo adicional, intente tapar la rodaja de limón con unos dientes de ajo para agregar algo de sabor extra.

Ingredientes:

Whisky escocés de 50ml Johnnie Walker Gold Label Reserve

75 ml de agua hirviendo

25 ml de miel

25ml de jugo de limón

1 rodaja de limón

1 ramita de canela

Método:

Paso 1: Coloque una cuchara de barra con miel líquida en un vaso.

Paso 2: Agregue el agua caliente.

Paso 3: Agregue el jugo de limón y revuelva.

Paso 4: Agregue el Whisky escocés Johnnie Walker Gold Label Reserve y revuelva una vez más.

Paso 5: Adornar con una rodaja de limón con tajadas de clavo y una ramita de canela.

Cortesía

Classic Single Malt Perfect Serve – Cardhu 12 años de edad

Tiempo de preparación: 1 minuto

Dificultad: Fácil

Contenido de alcohol: 18 g

Si eres nuevo en el whisky, te complacerá saber que no tiene que ser duro. Dependiendo del tipo, proceso y cómo se madura, los sabores cubren un amplio espectro, desde profundo y turboso a ligero y dulce.

Para esta bebida, hemos recomendado Cardhu Single Malt, elaborado en una de las principales destilerías de Speyside en el corazón del país del whisky.

Ligero, suave, con un toque de malta dulce y un tono dorado pálido, no es demasiado pesado, por lo que es una opción suave para cualquiera que recién comienza con el espíritu. Una opción clásica para las frías noches de invierno, Scotch on the rocks es simple de preparar y perfecta para las noches relajadas junto al fuego.

Ingredientes:

50 ml de whisky escocés Single Malt Cardhu

Hielo (opcional)

Método:

Paso 1 – Agregue un cubo de hielo grande (o varios cubos de tamaño estándar) a un vaso.

Paso 2 – Vierta 50 ml de whisky escocés Cardhu Single Malt sobre hielo y sirva.

Cortesía

