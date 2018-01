Women´s Weekend busca exaltar el empoderamiento de la mujer

La quinta edición de Women´s Weekend estará conformada por diversos panelistas especializados en psicología de la nutrición, salud reproductiva, diseño, moda, deporte y belleza que tendrán el objetivo de exaltar el valor de las mujeres en la sociedad.

En esta ocasión Women´s Weekend contará con la presencia de diversas personalidades como la ex integrante del agrupo Kabah, Daniela Magun; la cantante y compositora, Paulina Sotomayor; así como la diseñadora de modas Lorena Saravia, entre otras, que por medio de sus historias podrán inspiran las más de cinco mil mujeres que se esperan asistan a esta edición.

Además, durante el evento las fundaciones Pro Mujeres Cautivas, la Fundación La Cana, en colaboración con Hua de Patricia Garza y Siouzana Melkian, Alexia Ulibarri, Chabe de Laura Carrillo y Flor de Piel de Paola Martínez, se unirán en la creación de piezas exclusivas para beneficiar a mujeres que se encuentran en estado de reclusión a través del trabajo.

Ambas fundaciones buscan generar fuentes de empleo digno y renumerado, con la finalidad de mejorar la vida de estas mujeres, promover la readaptación social y lograr la reinserción social.

También habrá un spot especial donde las invitadas podrán encontrar a la venta estas piezas creadas por los diseñadores mexicanos y producidas por las mujeres del penal de Ecatepec (Fundación La Cana) y el penal de Tepepan (Fundación Pro Mujeres Cautivas).

Las actividades…

Se llevará a cabo durante dos fines de semana 3, 4 y 9, 11 de marzo 2018.

Weekend Heartbeat by G- Active se llevará a cabo en Espacio Virreyes y se trata de un fin de semana dedicado a experiencias de fitness y wellness con clases, talleres y actividades impartidas por reconocidos entrenadores, maestros y expertos en nutrición.

Durante este primer fin de semana, se celebrará también la carrera G Active Pit5K, en la que a través de una nueva modalidad, cada kilómetro contará con una sesión express de los top estudios de fitness del momento (Beatbox, Sersana, Body Barre, Beatness y O2 Yoga).

El 3 de marzo, el Auditorio Blackberry será testigo del poder femenino en Grrrl Noise, un festival único en el que artistas de talla internacional como Cat Power, War Paint y Best Coast junto con las bandas mexicanas Sotomayor y Girl Ultra harán de esta primera edición un obligado para aficionados de la música.

El Hotel St. Regis será nuevamente la sede del segundo fin de semana de Women’s Weekend Citibanamex, el cual estará dedicado a impartir talleres y conferencias que abarcan distintos temas de interés como emprendedurismo, tecnología, responsabilidad social, gastronomía, cultura, arte, moda, belleza entre muchos más. Cinco espacios dedicados a estas experiencias, el Conference Room, Trends Room by Liverpool, Self Awareness Room by Epura, el Cooking Room by Regio y el Saba Room serán la sede de más de 120 ponencias y talleres.

