¿Será un amor para siempre? Esto dicen las firmas de Meghan Markle y el príncipe Harry

La boda del príncipe Harry y la actriz estadounidense Megan Markle acaparó todos los medios este sábado. No hubo detalle que no fuera analizado, incluyendo la grafía de los recién casados. Maryfer Centeno revela cómo es la personalidad de cada uno, y cómo son en cuanto a su relación.

"Él es muy emotivo, cariñoso y confiable sin caer en la ingenuidad", destaca Centeno. "Es hábil, pero no mal intencionado. Más bien intuitivo y asertivo".

Maryfer Centeno, autora y quien cuenta con más de 300 mil seguidores en su cuenta de Twitter @Grafocafé, señala que Harry sabe "marcar límites y le gusta hacer las cosas por méritos propios".



En cuanto al amor, al hijo menor de la Princesa Diana "no le gusta caer en la rutina, le gusta que lo sorprendan, que lo desafíen y que le lleven la contraria. No perder el deseo es básico para sus relaciones de pareja", revela Maryfer.

Harry "busca certeza a largo plazo. Es honesto y siente que fueron crueles con él en el pasado". Finalmente describe que es "tierno, juguetón y tiene facilidad de palabra y para negociar".

Es importante que él no pierda el interés: Maryfer Centeno

"Son compatibles por afinidad, ella tiene la capacidad de adaptación y de manipulación, el es una persona cálida y sensible" añade Maryfer. Y advierte, "será importante para que él no pierda el interés y que ella no lo sorprenda constantemente"

Además, "en el aspecto sexual se llevan muy bien. Los dos tienen facilidad de palabra, piensan a futuro, tienen fuerza de carácter y son confiables". La grafía de ambos revela que "tienen una inteligencia arriba del promedio".

