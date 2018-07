Los primeros mil días de vida de un bebé, cruciales para su desarrollo

¿Sabías que una alimentación inadecuada durante los primeros mil días de la vida de un bebé frena su adecuado desarrollo cognitivo y físico, así como su máximo potencial? Sin embargo, lo que muchos desconocen o ignoran es que las consecuencias de esos malos hábitos alimenticios pueden perdurar toda la vida.

Por ello, Tania Barta, responsable del programa Comienzo Sano, Vida Sana de Nestlé Nutrición nos habla de la importancia de llevar una alimentación adecuada durante esos primeros mil días, el cual comienza desde el embarazo hasta los primeros dos años de vida del niño, un periodo clave para formar hábitos a largo plazo y moldear su salud futura.

¿Cómo hemos llegado a tener una alimentación insuficiente?

— Hay cuatro razones que lo explican. Primero: la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses es muy baja por falta de educación y de técnicas para amamantar. Las estadísticas indican que sólo tres de cada 10 mamás lactan en los primeros seis meses de vida del bebé.

Segundo: inicia muy temprano el consumo de sustitutos inadecuados y la mamá empieza a darle leche de vaca, atole o bebidas muy altas en azúcares antes del año al bebé y esto causa problemas de salud porque las proteínas de leche de vaca son muy grandes para que las pueda digerir el bebé lo que puede provocar ciertas alergias y desnutrición.

Tercero. cuatro de cada 10 niños tienen anemia por deficiencia de hierro. Cuando comienza la alimentación complementaria, porque la leche ya no es suficientemente, se necesita ciertos nutrientes. Es importante consumir frutas y verduras por su alta cantidad de fibra y agua así como vitaminas y minerales. Nueve de cada 10 mamás dan refrigerios botanas saladas y dulces a los pequeños que no son las más optimas para su desarrollo.

Cuarto: No es sólo la calidad de los alimentos sino la cantidad, hay un sobre consumo de 20% de calorías, si cada día le damos esa cantidad al bebé va a causar que en un futuro tenga sobrepeso y no tengan el máximo potencial, el desempeño escolar también bajará e incluso, de adulto puede llegar a tener un menor ingreso que un niño que estuvo mejor nutrido.

¿Cómo podemos hacer un cambio en la nutrición? la ciencia demuestra que si nosotros intervenimos en estos primeros mil días de vida con una óptima nutrición pueden haber generaciones más sanas y tu hijo puede llegar a su máximo potencial.

"Desde noviembre de 2016 se lanzó una emergencia epidemiológica de obesidad y diabetes infantil porque no estamos llevando una correcta nutrición, alimentación, estimulación y actividad; por eso es que la Ensanut ( Encuesta Nacional de Salud y Nutrición) se ha enfocado a estudiar el desarrollo y nutrición en la población mexicana y da como resultado que los principales problemas de salud empiezan desde el embarazo”. Tania Barta, responsable del programa Comienzo Sano, Vida Sana de Nestlé Nutrición.

¿De qué forma el programa Comienzo sano, Vida sana ayuda a las personas?

— Nestlé lanzó el programa educativo Comienzo sano, Vida sana como un aliado de la mamá en la nutrición, estimulación y desarrollo, esas etapas claves de la vida de todo ser humano. Tenemos tips o recomendaciones en cada etapa de vida. En la parte del embarazo nos aseguramos que la mamá tenga un peso saludable y que suba lo adecuado y que también en esa etapa cubra todos los requerimientos nutricionales como hierro, ácido fólico y calcio ya que si no lo tiene, el niño no se programa de la mejor manera. Además, promovemos la lactancia materna como el único alimento del bebé durante los primeros seis meses de vida porque sabemos que es el estándar de oro en la alimentación para cubrir todos los requerimientos físicos, emocionales y nutricionales. Educamos a la población de que no debe darles sustitutos inadecuados, especialmente leche de vaca, al bebé.

¿De qué forman las orientan?

— Nuestra principal fuente de educación es nuestra página web https://www.comienzosano.nestle.com.mx/ Ahí tenemos un programa de nutrición en el cual se pueden inscribir y estudiar los módulos que deseen, nos pueden seguir también en las redes sociales o simplemente leer nuestros artículos realizados por nutriólogas certificadas en desarrollo infantil, así como contenidos basados en estudios e investigaciones. Actualmente, el problema no es encontrar información, sino escoger el contenido adecuado y basado en la ciencia.

"Siete de cada 10 mujeres tienen obesidad y empiezan esa etapa con sobrepeso, entonces la programación del bebé desde el vientre de la mamá no es adecuada”. Tania Barta, responsable del programa Comienzo Sano, Vida Sana de Nestlé Nutrición.

¿Si un niño es criado con una dieta inadecuada puede revertirse el daño?

— Se ha comprobado que esta programación se hereda hasta la cuarta generación, si fuiste una mamá con hábitos saludables es más probable que las futuras generaciones tengan una predisposición más sana y viceversa, si eres una madre obesa vas a predisponer a tu hijo a tener más riesgos de salud. Sin embargo, si se puede romper ese ciclo, se puede revertir, pero va a ser más difícil, no es lo mismo un niño que tuvo todos sus requerimientos y logró su máxima estatura a un niño que no la tuvo, pero si adopta hábitos adecuados puede mantenerse sano y con un buen peso.

Beneficios

Un bebé que recibe nutrición adecuada durante sus primeros mil días de vida, podrá:

• Recuperarse más fácil de enfermedades infantiles

• Prevenir enfermedades futuras

• Tener mejor capacidad de aprendizaje en la escuela

• Alcanzar su máximo potencial

Si deseas conocer más sobre este programa registrate en www.comienzosano.nestle.com.mx/ o sigue Comienzo Sano MX en Facebook.