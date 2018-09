Descubre lo mejor del mágico crucero Disney Fantasy

Desde el momento en que subes al barco comienza la magia, pues todo está decorado con un diseño clásico y en las paredes, puertas y elevadores se pueden observar detalles de personajes como Mickey Mouse, Peter Pan, Aladdin, Cenicienta, Blanca Nieves, entre otros clásicos que han dejado huella en generaciones. Además ¡podrás encontrarte a Mickey!

Se trata del crucero Disney Fantasy que recorre las playas más hermosas del Caribe como Cozumel; Gran Caimán, Islas Caimán; Falmouth, Jamaica; Cayo Castaway, Bahamas.

Pero eso no es todo, ya que el crucero de Disney cuenta con nuevas atracciones diseñadas para los viajeros de todas las edades, entre las que se encuentra la exploración de los universos temáticos de Star Wars y Marvel.

Por lo que aquí te mostramos las actividades que no te puedes perder si decides volver a ser niño y disfrutar de unas vacaciones muy originales abordo de este crucero.

1- Experiencia Star Wars

Dentro del Disney’s Oceaneer Club –que es un área interactiva para los más jóvenes a bordo del Disney Fantasy- se encuentra el nuevo Star Wars: Puesto de Comando que permite a los pequeños embarcarse en un viaje donde serán entrenados junto a los héroes de la saga Star Wars, a los que ayudarán en sus misiones para derrotar al Primera Orden.

Podrán interactuar con modelos holográficos en el holotable, u holograma flotante, de Star Wars, único en su clase y que proyecta imágenes en 3D del Millennium Falcon (el Halcón Milenario), Death Star (la Estrella de la Muerte) y otras naves populares de Star Wars; y también podrán conocer a miembros de la Resistencia y aprender a canalizar la Fuerza.

Los niños también podrán conocer y platicar con el droide BB-8, quien con su particular sentido del humor los hará pasar un momento agradable.



2.- Conviértete en superhéroe de Marvel

En la Marvel Super Hero Academy los más jóvenes tendrán la oportunidad de aprender los valores heroicos del conocimiento, la justicia y la lealtad en manos de superhéroes de carne y hueso. En este área innovadora los pequeños podrán aprender los secretos de las artes místicas junto a Doctor Strange quien, de este modo, hace acto de aparición por primera vez a bordo de un crucero de Disney Cruise Line.

Al mismo tiempo, los jóvenes viajeros podrán interactuar y abrir portales a diferentes localizaciones alrededor del Universo Marvel, y formar parte de una experiencia de juego exclusiva.



3.- Delicias del crucero

Toda la familia podrá disfrutar del nuevo establecimiento de venta de helados Sweet on You, basado en los icónicos cortos animados de Mickey Mouse y diseñado con detalles creativos encantadores. Sweet on You también dispondrá de gelato y helado hecho a mano, “sundaes” especializados, trufas y una amplia selección de golosinas disponibles para su compra, todo ello a solo unos pasos de la piscina familiar.

Otro de los restaurantes más emblemáticos del crucero es el Animator’s Palate en el que vives una experiencia única, pues antes de ordenar tus platillos debes realizar un autorretrato que después aparecerá de forma animada junto a personajes como Pinocho, Mickey Mouse, la Bella y la Bestia, entre otros.



4.- Compras de lujo

Por primera vez, Disney Cruise Line recibirá a bordo de uno de sus cruceros la marca estadounidense líder mundial de joyería, la lujosa e icónica Tiffany & Co., con una tienda exclusiva en el Disney Fantasy. Los viajeros podrán consentirse con sus tradicionales colecciones de joyería y accesorios de lujo y otras piezas elegantes adornadas con los históricos diamantes de Tiffany & Co.

5.- Diversión bajo el sol

Disney Fantasy cuenta con albercas especiales para niños, familias y adultos.Asimismo, podrás encontrar atracciones acuáticas como:

AquaDuck, una divertida montaña rusa acuática que se extiende por 232.5 metros alrededor del barco.

AquaLab, un área de juegos acuáticos de 540 metros cuadrados repleta de géisers, cascadas, paredes con chorros a propulsión y más.

Nemo’s Reef, una área de juegos acuáticos para pequeños marineros de hasta 3 años.

Goofy’s Sports Deck, con un golfito interactivo de nueve hoyos y simuladores deportivos.



6.- No te pierdas los estrenos

Si estás abordo del barco esto no te impedirá disfrutar de los estrenos de Disney, pues en el crucero como en tierra se estrenan el mismo día las películas ¡Podrás ver Avenger 4 mientras disfrutas de tus vacaciones!

7.- Espectáculos

Desde encantadoras puestas en escena hasta divertidas fiestas en cubierta, el entretenimiento del Disney Fantasy ha sido diseñado para el disfrute de la familia entera.

El majestuoso Walt Disney Theatre presenta tres musicales estilo Broadway, dos de ellos disponibles exclusivamente en el Disney Fantasy.

“Disney Wishes”, el show emblemáticos del barco, es un viaje musical que relata la historia de tres amigos que descubren que el secreto de ser un adulto es mantenerse conectado al niño que llevan adentro.

“Disney’s Aladdin – A Musical Spectacular”, una divertida comedia musical donde Aladino, la “rata callejera” de Agrabah, conoce al Genio, quien le concede tres deseos, enfentra al malvado Jafar y se enamora de la Princesa Jasmine.

“Disney’s Believe,” también presentado en el Disney Dream, trae un elenco de queridos personajes Disney que enseñan una lección muy valiosa a un padre quien se ha dedicado a su trabajo de botánica y descubre que hay algo más importante que cuidar de sus plantas.





8.-Dinsey Fantasy en números

Peso – 130 mil toneladas brutas

Eslora (longitud de una embarcación) – 339.8 metros

Manga (medida de un barco en sentido transversal) – 36.8 metros

Calado – 8.5 metros

Altura – 65.8 metros

Velocidad – 22 nudos, velocidad de crucero (máximo de 23.5 nudos).

Tripulación – 1,458

Cubiertas para pasajeros – 14

Capacidad – 4,000 pasajeros

Camarotes – 1,250

150 camarotes interiores (12%)

1,100 camarotes con vistas exteriores (88%)

-199 con vistas del mar

-901 con veranda (incluye 21 suites)

9.- Itinerario

Siete noches por el Caribe, alternando el este y el oeste caribeños), partiendo de Port Canaveral, Florida.

